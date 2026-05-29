En el marco de una causa vinculada con la tenencia de gallos para riñas, este viernes por la mañana se realizó un operativo en una vivienda de calle Ángel Casanello al 4100, en barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe.
Villa Hipódromo
Rescataron gallos de riña en la ciudad de Santa Fe
El operativo fue realizado por personal de la Policía Ecológica, en una vivienda de calle Ángel Casanello al 4100. Los animales fueron puestos a resguardo.
Los animales fueron trasladados a la sede de la Policía Ecológica. Foto: El Litoral
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El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Ecológica, que constató la presencia de los animales en el lugar.
Los gallos estaban en jaulas individuales y también había en el inmueble un ring de pelea en desuso.
Los animales no presentaban lesiones visibles. Foto: El Litoral
Sin lesiones
Tras la inspección correspondiente y la evaluación veterinaria, se pudo concluir que los ejemplares no presentaban lesiones visibles y se encontraban estables.
Luego de las consultas judiciales pertinentes, la fiscalía dispuso el secuestro y resguardo de los animales, los cuales fueron trasladados a la base de Policía Ecológica de manera preventiva.
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