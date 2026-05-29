Operativos de la PDI

Siete aprehendidos y droga secuestrada tras allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé

Los procedimientos fueron realizados en barrios Coronel Dorrego y El Chaparral en el marco de investigaciones por microtráfico. La policía secuestró marihuana, cocaína, celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados clave para las causas judiciales.