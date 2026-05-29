Una serie de allanamientos realizados en barrios de Santa Fe, Santo Tomé y Colastiné dejó como saldo siete personas aprehendidas, seis detenidos y el secuestro de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para distintas investigaciones judiciales.
Siete aprehendidos y droga secuestrada tras allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé
Los procedimientos fueron realizados en barrios Coronel Dorrego y El Chaparral en el marco de investigaciones por microtráfico. La policía secuestró marihuana, cocaína, celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados clave para las causas judiciales.
Los procedimientos fueron confirmados por la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, quien brindó precisiones sobre los operativos desarrollados en el marco de causas por microtráfico y robos calificados que actualmente investiga el Ministerio Público de la Acusación.
Narcomenudeo
Según explicó la funcionaria, una de las intervenciones tuvo lugar en barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe y otra en barrio Chaparral, en Santo Tomé. Ambos procedimientos estuvieron orientados a investigaciones vinculadas al narcomenudeo.
“Los allanamientos arrojaron resultados positivos con siete aprehendidos y seis detenciones, además del secuestro de marihuana, cocaína, celulares, dinero en efectivo y un posnet”, señaló Carrizo.
La jefa policial explicó que las medidas fueron ordenadas en el contexto de la ley provincial de microtráfico, vigente desde diciembre de 2023, y bajo directivas de los fiscales Eric Fernández y Arturo Aydar.
“Nosotros íbamos en busca de material estupefaciente, en virtud de lo que nos demanda la ley de microtráfico y en el contexto de investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación”, sostuvo.
Carrizo aclaró además que todas las personas trasladadas en estos procedimientos son mayores de edad y que, hasta el momento, no existen elementos que permitan vincular las maniobras investigadas en Santa Fe con las detectadas en Santo Tomé.
La sombra de "Los pirañitas"
Las actuaciones en Coronel Dorrego cobran relevancia además por tratarse de una zona que en los últimos meses quedó bajo observación policial debido a distintos hechos delictivos y antecedentes relacionados con grupos conocidos como “pirañitas”.
No obstante, la funcionaria evitó confirmar la existencia de una organización criminal estructurada detrás de las maniobras investigadas. “En realidad no tenemos esa certeza. Lo que tenemos son investigaciones propias de la Policía de Investigaciones y datos recabados a través del 911”, explicó.
Robos en Colastiné
En paralelo, Carrizo confirmó que durante la misma jornada se realizaron otros allanamientos vinculados a una investigación por robos reiterados cometidos contra adultos mayores en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la zona de Colastiné.
Según relató, los sospechosos actuaban mediante tareas previas de observación y selección de víctimas, todas personas de avanzada edad. “Lo que hacía esta persona era abusar de la vulnerabilidad de la gente mayor. Evidentemente realizaba tareas de inteligencia porque las víctimas tenían alrededor de 70 años”, señaló.
De acuerdo con la investigación, los delincuentes llegaban hasta los domicilios previamente seleccionados y allí concretaban los ataques para apoderarse de dinero y otros bienes de valor. Carrizo confirmó que en esos procedimientos se secuestraron vehículos presuntamente utilizados durante los hechos investigados y otros elementos considerados relevantes para la causa.
“En el día de ayer se procedió al secuestro de material de importancia para la investigación y también vehículos utilizados en los modos operandi”, afirmó.
Aunque evitó brindar mayores detalles sobre el avance del expediente, la funcionaria reconoció que uno de los hechos investigados involucra una suma millonaria sustraída durante uno de los robos. “Fue una suma millonaria”, admitió, aunque aclaró que la información específica de la causa permanece bajo reserva judicial.
La investigación por estos episodios quedó a cargo de la fiscalía competente, mientras continúan las tareas destinadas a determinar si existen más personas involucradas tanto en las maniobras de microtráfico como en los ataques contra adultos mayores.