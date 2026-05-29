Tragedia en Vera

"Los policías viajaban a realizar 18 allanamientos por microtráfico", confirmó Montenotte

Sebastián Montenotte explicó que los efectivos accidentados habían sido convocados desde distintas dependencias del oeste y norte santafesino para participar de operativos judiciales en Reconquista y Avellaneda. El procedimiento se concretó pese a la tragedia ocurrida en la ruta.