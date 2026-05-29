El subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, confirmó este viernes detalles del accidente vial ocurrido durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 98, en jurisdicción de Vera, donde murió una integrante de la Policía de Investigaciones (PDI) y otros tres efectivos resultaron heridos mientras se dirigían a cumplir un operativo antidrogas en el norte santafesino.
"Los policías viajaban a realizar 18 allanamientos por microtráfico", confirmó Montenotte
Sebastián Montenotte explicó que los efectivos accidentados habían sido convocados desde distintas dependencias del oeste y norte santafesino para participar de operativos judiciales en Reconquista y Avellaneda. El procedimiento se concretó pese a la tragedia ocurrida en la ruta.
“Tenemos que informar esta situación muy desgraciada que ocurrió hoy en horas de la madrugada”, expresó el funcionario provincial al referirse al episodio que conmocionó a la fuerza de seguridad.
Según explicó Montenotte, el automóvil siniestrado pertenecía a la PDI y trasladaba a una comisión policial que viajaba hacia el noreste de la provincia para participar de una serie de allanamientos vinculados a causas por microtráfico.
“Un auto de la Policía de Investigaciones se dirigía hacia el noreste de la provincia a realizar unos allanamientos por microtráfico cuando, cerca de la ciudad de Vera sobre la Ruta 98, hay un siniestro vial en el que envisten a un acoplado”, detalló.
El funcionario precisó que el impacto ocurrió poco antes de las 3 de la mañana y confirmó que una integrante de la fuerza falleció como consecuencia del choque. Horas después se supo sobre el deceso del otro policía que integraba la delegación.
Acoplado detenido en el ruta
“Producto de este accidente, producto del choque, fallece uno de los miembros de la institución y los otros tres están con distintas heridas y teniendo tratamiento en algunos centros hospitalarios de la región”, indicó.
Consultado sobre el estado de salud de los sobrevivientes, Montenotte sostuvo que presentan diferentes grados de lesiones debido a la violencia del impacto. “Hay distintos niveles de compromiso en la salud porque el choque ha sido muy fuerte”, resumió.
Las primeras informaciones reunidas por las autoridades apuntan a que el acoplado involucrado en el hecho se encontraba detenido sobre la ruta al momento de la colisión. Incluso, el subsecretario deslizó que no habría contado con señalización preventiva.
“La primera información que tenemos es que estaba completamente detenido el acoplado. Por lo que tenemos hasta ahora, no estaba señalizado, pero todo esto es muy provisorio y tenemos que establecerlo con más claridad”, aclaró.
Montenotte insistió en que las actuaciones judiciales y periciales recién comenzaron y que todavía se intenta reconstruir la mecánica exacta del accidente ocurrido sobre la Ruta 98. “Estamos investigando y tratando de establecer cuál fue exactamente la mecánica”, señaló.
En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario no descartó que las condiciones climáticas hayan influido en el episodio, aunque aclaró que todavía no cuentan con información definitiva sobre el estado de visibilidad en el lugar.
“Desconozco si en ese momento había neblina en ese tramo. Hemos tenido alertas sobre esa situación en gran parte del litoral durante los últimos días, pero eso lo vamos a tener más claro con el correr de las horas”, afirmó.
Personal con años en la fuerza
Montenotte confirmó además que los efectivos involucrados eran agentes con experiencia dentro de la fuerza y que habían sido convocados desde distintas dependencias policiales para participar de un amplio operativo judicial en el norte provincial. “Era personal con muchos años en la institución”, explicó.
El funcionario detalló que la comisión policial tenía como destino las ciudades de Reconquista y Avellaneda, donde durante la jornada se concretaron 18 allanamientos vinculados a investigaciones por microtráfico.
“Como es habitual en este tipo de procedimientos, se convoca personal de distintos puntos de la provincia para participar de los operativos”, sostuvo.
Pese a la tragedia ocurrida en la ruta, Montenotte confirmó que las medidas judiciales previstas para este viernes se realizaron de todos modos bajo coordinación del Ministerio Público de la Acusación.
“Hablé con el fiscal de microtráfico Sebastián Narvaja y los allanamientos se llevaron adelante igual, aunque estamos atravesando una situación muy lamentable”, expresó.
Acompañamiento institucional
Finalmente, el subsecretario señaló que tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron informados inmediatamente sobre lo sucedido y dispusieron acompañamiento institucional para los familiares de las víctimas y para toda la fuerza policial.
“El gobernador y el ministro estuvieron en conocimiento desde el primer momento y pidieron que acompañemos a la familia y a la institución en este momento tan triste”, concluyó.