Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este viernes por la mañana en el barrio porteño de Mataderos dejó al menos seis personas heridas y provocó complicaciones en la circulación de la zona. El hecho involucró a un colectivo de la línea 55 y un automóvil particular, que colisionaron en una esquina transitada del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Choque entre un colectivo y un auto en Mataderos: al menos seis personas resultaron heridas
El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el barrio porteño de Mataderos. Un colectivo de la línea 55 impactó contra un automóvil y varias personas debieron ser asistidas por el SAME. Investigan las causas del choque.
Tras el impacto, personal del SAME, efectivos policiales y bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito, mientras se intentan establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Cómo fue el choque entre el colectivo y el auto
El accidente ocurrió en horas de la mañana de este viernes en el cruce de las avenidas Directorio y Lisandro de la Torre, una zona de intensa circulación vehicular dentro del barrio de Mataderos.
Según la información difundida por fuentes policiales y servicios de emergencia, el colectivo de la línea 55 chocó contra un automóvil particular por causas que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del impacto, al menos seis personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron recibir atención médica en el lugar. Algunos de los lesionados fueron trasladados a centros de salud cercanos para una evaluación más detallada, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas fatales ni personas en estado crítico.
Las imágenes registradas tras el accidente mostraron importantes daños en la parte frontal del automóvil involucrado, mientras que el colectivo también sufrió roturas producto de la colisión.
El SAME desplegó varias ambulancias y realizó tareas de triage para asistir rápidamente a los pasajeros y ocupantes de los vehículos. En paralelo, efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaron para restringir parcialmente el tránsito y facilitar el operativo de emergencia.
Testigos que se encontraban en la zona señalaron que el impacto fue fuerte y generó momentos de tensión entre los pasajeros y peatones que circulaban por el lugar al momento del accidente.
Investigación y preocupación por los accidentes urbanos
Luego de controlar la situación y asistir a los heridos, las autoridades comenzaron con las tareas para determinar cómo se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.
Los peritajes buscarán determinar cuestiones clave como la velocidad de circulación de los vehículos, el funcionamiento de los semáforos y las maniobras previas al impacto. También se analizarán cámaras de seguridad de la zona y testimonios de testigos para reconstruir la secuencia del hecho.
El tránsito en el sector permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los servicios de emergencia y se retiraban los vehículos siniestrados.