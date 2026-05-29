Ciudad de Buenos Aires

Choque entre un colectivo y un auto en Mataderos: al menos seis personas resultaron heridas

El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el barrio porteño de Mataderos. Un colectivo de la línea 55 impactó contra un automóvil y varias personas debieron ser asistidas por el SAME. Investigan las causas del choque.