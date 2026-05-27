Un motociclista perdió su vida a poco de protagonizar una colisión con un peatón, en un trágico suceso ocurrido en las últimas horas de la tarde del miércoles en San Martín y Gral López, esto es, en el sector sur del microcentro santafesino.
Tragedia en el centro santafesino: murió un motociclista tras chocar con un peatón
El violento episodio ocurrió en la esquina de San Martín y General López. El conductor del birrodado falleció en el lugar mientras que la otra persona involucrada fue hospitalizada.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, ambos habrían impactado por motivos que todavía son materia de investigación judicial y pericial.
La violencia del choque fue tal que el conductor del birrodado quedó tendido sobre el pavimento y murió antes de poder ser trasladado. Pese a la rápida llegada de una unidad sanitaria y de efectivos de emergencia, los médicos constataron el fallecimiento en plena vía pública.
Mientras tanto, la persona atropellada sufrió lesiones y debió ser derivada a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta entrada la tarde no se habían difundido oficialmente ni la identidad de los involucrados ni precisiones sobre el estado clínico del peatón.
Conmoción en el lugar
La escena generó un fuerte impacto entre comerciantes, automovilistas y transeúntes que circulaban por el casco céntrico. El movimiento habitual del sector quedó prácticamente paralizado mientras policías, agentes de tránsito y peritos trabajaban alrededor de la motocicleta y de las marcas dejadas sobre el asfalto.
El procedimiento incluyó cortes preventivos y desvíos vehiculares en varias cuadras cercanas, lo que provocó demoras y una importante congestión en la zona.
Buscan reconstruir el accidente
Con el correr de las horas, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad y testimonios de ocasionales testigos para intentar establecer la mecánica exacta del episodio.
Por ahora, las circunstancias que desencadenaron la tragedia permanecen bajo análisis.
La causa quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar velocidades, trayectorias y responsabilidades en un hecho que volvió a poner el foco sobre los riesgos del tránsito urbano en el centro santafesino.