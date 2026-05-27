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Robó un celular en una librería céntrica pero la siguieron y la atraparon

La ladrona fue localizada cuando se alejaba en colectivo del lugar, gracias al sistema de geolocalización del aparato. El momento de la sustracción fue registrado por una cámara de vigilancia del local.

El momento del hurto, en plena peatonal San Martín. Captura de videoEl momento del hurto, en plena peatonal San Martín. Captura de video
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Una mujer que aprovechó un descuido para quitarle el teléfono celular a una clienta de una conocida librería céntrica fue atrapada por la policía poco después, cuando trataba de alejarse del lugar.

El incidente tuvo lugar en plena peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe, donde la víctima elegía libros ubicados sobre una mesa, afuera del local.

La desprevenida joven tomó uno de los ejemplares y se dirigió al interior del comercio para pagar, pero sin querer dejó allí el aparato.

La escena fue registrada por una cámara de vigilancia, que muestra cómo la ladrona justo pasaba por el lugar, vio el teléfono, se acercó disimuladamente y lo tomó, para luego alejarse.

Localizada

La maniobra fue denunciada por la víctima y los propietarios de la librería, que aportaron la geolocaliazación del celular a la Central de Emergencias 911.

Así, se pudo establecer que la delincuente escapaba hacia el norte de la ciudad.

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Una patrulla policial la interceptó en el cruce de calles San Lorenzo y Regis Martínez, en barrio Ciudadela, cuando la sospechosa viajaba a bordo de un colectivo urbano.

El celular fue recuperado y el caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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