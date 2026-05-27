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Santa Fe: un obrero cayó desde un tercer piso y sufrió graves lesiones

Ocurrió durante la siesta de este miércoles, en calle Balcarce al 1800. La víctima fue trasladada al Hospital Cullen, donde quedó internada.

Una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Cullen en "código rojo". Foto: El LitoralUna ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Cullen en "código rojo". Foto: El Litoral
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Un lamentable accidente laboral ocurrió este miércoles por la siesta en una obra en construcción de barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe.

Todo sucedió precisamente en la cuadra de calle Balcarce al 1800, entre Marcial Candioti y Necochea.

Allí, un albañil que trabajaba en el tercer piso perdió el equilibrio y se precipitó a la vereda.

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Aparentemente, algunos cables habrían atenuado la velocidad de la caída, pero el cuerpo igualmente terminó impactando con fuerza contra el piso, sufrió importantes lesiones y quedó inconsciente.

Auxilio

Compañeros de la víctima llamaron a la Central de Emergencias 911, que rápidamente envió al lugar un equipo de emergencias del servicio público provincial de salud 107.

El obrero fue trasladado de urgencia y en “código rojo” hasta el Hospital José María Cullen, donde quedó internado y se le iban a practicar estudios complejos para decidir los pasos a seguir.

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