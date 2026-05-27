Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en la ciudad de Rosario por una amenaza de atentado con artefactos explosivos contra un templo religioso de la colectividad judía.
Detuvieron en Rosario a un hombre vinculado con una organización extremista internacional
El sospechoso tendría lazos con el temible Grupo 764 y está acusado de amenazar con poner una bomba en una sinagoga y rematar “a tiros” a los sobrevivientes.
La presente investigación tuvo su génesis a partir de una denuncia efectuada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), tras haber recibido en su sitio web, un correo electrónico enviado por un sujeto que afirmaba haber colocado una bomba en la Sinagoga Kehila ubicada en la calle Paraguay al 1100 de la gran ciudad del sur provincial.
En el mismo texto, manifestaba que transmitiría en vivo la explosión, adjuntando un link de las redes sociales Facebook y Discord para visualizar “online” la masacre. Como si fuera poco, agregaba que si alguien quedaba con vida “lo remataría a tiros”.
A partir de este hecho, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Rosario a cargo de la Dra. Federica Tiscornia Noel convocó a los efectivos de la Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA, para la localización del involucrado.
Inteligencia
Atento a ello, los federales comenzaron con investigaciones en materia informática y tareas de inteligencia mediante la aplicación de la metodología OSINT (Open Source Intelligence) e identificaron a un sospechoso que refería pertenecer a la organización extremista internacional “764”.
Se trata de de un grupo de carácter satánico, neonazi y nihilista que opera en la web principalmente en plataformas como Discord, Roblox o Telegram).
Este grupo tiene como objeto la captación y manipulación de menores de edad para que cometan, a través de la extorsión, actos de violencia, neonazis y crimines satánicos. Cabe destacar que la organización ha realizado múltiples amenazas a distintas instituciones educativas argentinas.
Asimismo, se detectó a partir del rastreo de la señal, un inmueble ubicado en la citada ciudad donde habría provenido el correo electrónico.
Con el caudal probatorio aportado por los investigadores, la Unidad Fiscal ordenó el allanamiento al domicilio donde se notificó por la causa al agresor, argentino de 24 años de edad. Además, se secuestraron 1 notebook, artículos de electrónica y dos teléfonos celulares de interés para la causa.
Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “intimidación pública”.