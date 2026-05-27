Tres años después del crimen ocurrido a la salida de un multitudinario festival de música tropical en el hipódromo santafesino, la Justicia provincial encontró culpable a Nicolás José Mesa por el asesinato de Osvaldo Héctor Sánchez, un hombre de 33 años que trabajaba como cuidacoches en la zona y que murió tras recibir múltiples disparos.
Condenado por matar a tiros a un cuidacoches en la Fiesta de la Cumbia
La justicia provincial impuso 20 años de cárcel para un delincuente que tres años atrás acribilló a tiros a un hombre de 33 años que cuidaba motos, en las afueras del hipódromo, donde se desarrollaba el evento.
La sentencia fue dictada este martes por unanimidad en tribunales de Santa Fe por un tribunal integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Gustavo Urdiales y Héctor Aiello.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio oral. Tras conocerse el fallo, el funcionario destacó que los magistrados condenaron al acusado por la misma calificación penal sostenida por la Fiscalía y con una pena “muy similar” a la solicitada en los alegatos.
El crimen ocurrió el domingo 5 de marzo de 2023, minutos antes de las 23.30, en la intersección de avenida Blas Parera y Gorostiaga, en la zona norte de la capital provincial. Sánchez, de 33 años, trabajaba cuidando autos y motos aprovechando la multitud que había asistido al festival de cumbia desarrollado en el hipódromo.
Tres balazos
Según pudo reconstruir la investigación, el ataque se originó cuando Mesa intentó robar una motocicleta estacionada en el lugar. Sánchez y otro cuidacoches intervinieron para impedir el ilícito y el delincuente se retiró momentáneamente. Sin embargo, minutos después regresó armado y abrió fuego contra la víctima.
De acuerdo con la acusación fiscal, Mesa disparó reiteradas veces desde corta distancia y tres proyectiles impactaron en el cuerpo del cuidacoches: dos en la zona lumbar y otro en el intercostal derecho.
Sánchez fue trasladado de urgencia al nuevo Hospital Iturraspe, donde permaneció internado en terapia intensiva y fue sometido a una intervención quirúrgica. Finalmente murió el 21 de marzo, como consecuencia de una falla multiorgánica derivada de las lesiones sufridas.
Con antecedentes
Durante el debate oral, la Fiscalía sostuvo que la autoría de Mesa quedó acreditada a partir de testimonios coincidentes —entre ellos el de un testigo de identidad reservada—, además de informes balísticos, pericias planimétricas, fotografías y registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir tanto el ataque como la fuga del agresor.
El tribunal también rechazó un planteo de la Defensa que buscaba invalidar la declaración del testigo reservado.
Tras efectuar los disparos, Mesa escapó corriendo en dirección al Pasaje Santa Fe, aunque fue detenido pocos minutos después por personal policial.
El condenado fue hallado responsable del delito de homicidio doloso calificado por el empleo de arma de fuego y además fue declarado reincidente por segunda vez, ya que registraba antecedentes condenatorios tanto en la justicia provincial como federal.