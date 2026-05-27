Tribunales de Santa Fe

Condenado por matar a tiros a un cuidacoches en la Fiesta de la Cumbia

La justicia provincial impuso 20 años de cárcel para un delincuente que tres años atrás acribilló a tiros a un hombre de 33 años que cuidaba motos, en las afueras del hipódromo, donde se desarrollaba el evento.