Personal del Área de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la mañana de este miércoles 27 de mayo a un joven de 27 años en la localidad de Villa Amelia, en el marco de la investigación por el asesinato de Marta Esther Ramírez, de 65 años, y por las lesiones que sufrió su marido, Omar G., de 70, quien está internado en grave estado en el Hospital Provincial de Rosario.
Detuvieron a un joven por el asesinato de una mujer en Villa Amelia
Fue arrestado en una vivienda ubicada a menos de 1.000 metros de la casa donde ocurrió el homicidio. Además, se incautaron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.
El arresto se produjo durante un allanamiento ordenado por la fiscal Noelia Navone, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, en una casa ubicada en inmediaciones de Mendoza al 300, de esa localidad, ubicada unos 20 kilómetros al sudoeste de Rosario.
Voceros de la investigación indicaron que en el marco del allanamiento fue detenido Tiago R., de 27 años, y se secuestraron una pistola calibre 22, 36 municiones del mismo calibre, una escopeta calibre 12, prendas de vestir de interés en la causa y cinco teléfonos celulares.
El joven quedó detenido y a la espera de la audiencia imputativa que se llevará adelante en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Marta Esther Ramírez, de 65 años, fue hallada sin vida en la tarde del viernes 22 de mayo en una vivienda ubicada en calle Larrea al 200, de esa localidad, ubicada unos 20 kilómetros al sudoeste de Rosario. Y a centímetros de su cuerpo estaba el de su esposo, Omar G., de 70 años, desvanecido y manchas de sangre en su cara.
El aviso lo dio la hija de la pareja, quien llamó al 911 luego de ir a la vivienda ubicada en calle Moreno al 200 y encontrar a sus progenitores tendidos en el piso. Personal policial fue hasta el lugar y tras constatar la veracidad del relato, pidió asistencia médica.
Un rato más tarde, ambas personas fueron trasladadas: el cuerpo de Marta fue llevado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y Omar G. fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario, donde quedó internado en el área de cuidados intensivos.
El informe preliminar de la autopsia determinó que la mujer tenía 3 impactos de bala, uno en el pecho y dos en la cabeza y que eso fue lo que ocasionó el fallecimiento. También se constataron lesiones térmicas en rostro y parte de las extremidades.
En tanto, en estudios realizados al hombre, se constató la presencia de heridas de arma de fuego en zona del cráneo.
Tras tareas investigativas llevadas adelante por la fiscal Navone, se determinó que la hipótesis más concreta es la intervención de al menos una tercera persona en el hecho, dejando de lado la sospecha inicial de un femicidio e intento de suicidio.
La fiscal pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones realice diversas pericias, entre ellas toma de testimonios a vecinos y familiares, registro fotográfico, relevamiento de cámaras de vigilancia existentes en la zona, secuestro de teléfonos celulares y rastrillajes en los campos aledaños. En la vivienda se levantaron 12 vainas calibre 22 corto, que fueron enviadas a peritar, pero no se encontró ningún arma de fuego. Ahora, se intentará determinar si el arma hallada en el allanamiento realizado en Mendoza al 300 se corresponde con las vainas servidas encontradas en la casa de la pareja.