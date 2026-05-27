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Rosario: investigan la muerte de un anciano en un departamento céntrico

La víctima, de 73 años, fue hallada sin vida en la tarde del martes. En la autopsia se detectaron una serie de golpes en el rostro.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito:Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito:
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La justicia investiga el fallecimiento de un anciano de 73 años, cuyo cuerpo fue hallado en la tarde del martes 26 en el interior de su departamento, ubicado en el centro de Rosario. Durante la autopsia se detectaron una serie de lesiones, compatibles con golpes, en el rostro, por lo que se investiga si fue atacado.

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El cuerpo de Miguel Ángel P. fue hallado en un noveno piso de un edificio ubicado en calle Brown al 2000 (entre Balcarce y Moreno). El alerta lo dio una mujer que realizaba tareas de limpieza, quien no pudo abrir la puerta y no tuvo respuesta ante insistentes llamados telefónicos al dueño del departamento.

Llegó al lugar personal policialImagen ilustrativa.

Un rato más tarde, familiares fueron hasta la vivienda y con ayuda de un cerrajero, lograron ingresar. Al ver el cuerpo tirado en el piso, llamaron al 911. A los pocos minutos llegó personal policial, y por orden judicial, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.

En la mañana de este miércoles 27, se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia, en la que se detectaron lesiones en la cara que en principio no serían compatibles con una caída sino por golpes. Ante esto, interviene en el caso la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

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