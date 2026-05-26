Un hombre de 64 años falleció en Rosario como consecuencia de un cuadro de Gripe A. La persona presentaba comorbilidades por enfermedad obstructiva pulmonar crónica y no había recibido la dosis de vacuna antigripal.
Gripe A: una muerte en Rosario y medidas de prevención para la población de riesgo
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informó la muerte de una persona y un incremento de casos de enfermedades respiratorias agudas. Prevención y signos de alerta.
El Litoral dialogó con Analía Chumpitaz, directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud para conocer en detalle la situación en Santa Fe y hacer hincapié en las medidas de prevención ante la enfermedad que es característica de este momento del año.
En ese sentido, la funcionaria detalló cuáles son los grupos de riesgo que están incluidos en el calendario nacional de vacunación, quiénes deberían consultar más allá de ese listado y qué medidas de prevención hay que tener en cuenta.
Todo, además de desterrar un mito: ¿por qué se puede tener gripe aunque se haya recibido la vacuna?
Respuestas oficiales
“La población de riesgo está compuesta por niños y niñas de 6 meses a dos años, embarazadas y puérperas, población mayor de 65 años, y las personas que tienen entre 2 y 65 años con comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, afecciones vasculares crónicas, diabéticos, obesos, enfermedades metabólicas”, entre otras.
“Es un grupo amplio y, en general, cuesta ubicarse dentro de esta categoría. Por eso, los profesionales de salud tienen que indicar la vacuna en los casos que corresponde”, agregó.
- ¿Se esperaba una mayor prevalencia de infecciones respiratorias para este año? Si es así, ¿a qué se debe?
- La gripe es una enfermedad producida por el virus influenza y todos los años tenemos brotes estacionales; eso es esperable. Este año esperábamos una mayor circulación de la cepa que tuvo presencia en el hemisferio norte que es la gripe A H3N2 subclado (variante) K
Todos los años hay que recolocarse la vacuna porque se producen mutaciones del virus de influenza al punto que el organismo no lo identifica.
Por eso es necesario estar atentos a la información que proviene de la red global de laboratorios que toma las muestras y de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud que define cuáles son las cepas que circulan en los distintos hemisferios. De esa manera, se define la fabricación de las vacunas para el año siguiente.
En las dosis que estamos colocando este año no está este subclado K exactamente, sino que es uno muy parecido, mejor que el que se utilizó en el hemisferio norte.
- Si una persona se colocó la vacuna, ¿igual puede tener gripe?
- Si, pero va a ser más leve. Por eso es tan importante vacunarse. La campaña de este año es mucho mejor que la de años pasados: en 2025 tuvimos un 40 % menos de vacunas colocadas para esta época del año. Esto es por la sensibilización que la gente tiene también por los medios de comunicación que se hicieron eco de lo que sucedía en el hemisferio norte.
Desde marzo estamos vacunando y llevamos más de 350 mil dosis aplicadas; es un número muy importante para nuestra población objetivo.
- El gobierno nacional anunció el inicio temprano de la campaña de vacunación antigripal, para el 1° de marzo. ¿Regularizó la entrega de dosis?
- Las dosis se van enviando en tandas a las provincias. En Santa Fe tenemos vacunas, estamos siempre atentos al envío porque no mandaron la cantidad que se necesita para la población objetivo. Se hace por tandas y en menos de 48 horas las tenemos distribuidas.
Lo que ocurre es que a veces va mucha gente a vacunarse, se terminan las dosis y lo que la población tiene que hacer es hablar con el centro de salud, que le refiera si tiene vacunas o si tiene que ir a otro lugar.
Tenemos vacunas y, repito, hemos colocado un número 40 % superior que el año pasado para esta época.
- Si una persona no se alcanzó a vacunar en marzo o abril, a comienzo de temporada, ¿lo puede hacer a esta altura del año?¿Sirve igual?
- Siempre sirve. Hay que tener en cuenta que la vacuna tarda dos o tres semanas en tener su efectividad en anticuerpos. Pero el H3N2 no es el único virus que puede generar un brote. A lo mejor dentro de un mes hay circulación del B o el H1N1 que es el que prevaleció el año pasado. Es importante que la población de riesgo, aún si ya empezó a circular el virus, reciba la vacuna.
Si una persona estuvo en contacto con otra que tenía gripe y se vacunó al día siguiente, no va a tener tiempo suficiente para generar anticuerpos y probablemente tenga la enfermedad.
También hay que tener en cuenta que la vacunación permite evitar las formas graves de la gripe, pero no la morbilidad. Es decir que me puedo enfermar.
Por ejemplo, cuando me coloco el cinturón de seguridad no estoy evitando un choque, sino que disminuyo la posibilidad de muerte.
- ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer, además de la vacunación?
- La población de riesgo, si llega a tener fiebre, dolores musculares, dolor de garganta o tos que son síntomas de la gripe, debe consultar.
Y la población que no es de riesgo (que no está comprendida en el calendario obligatorio ni tiene comorbilidades), no es necesario que consulte con urgencia por un día de fiebre. Pero se mantienen recomendaciones como alimentación saludable, lavado de manos, ventilar ambientes, usar barbijos para no contagiar a otras personas y no compartir utensilios.
Se debe consultar cuando se tiene disnea (dificultad para respirar), vómitos que pueden producir deshidratación, obnubilación (confusión mental) u otro signo o síntoma.
Ante un cuadro que no es solo de fiebre, dolores musculares y tos, o que dura más de 3 días o que se presenta con secreciones verdes, hay que consultar por más que se trate de una persona joven y saludable.
- ¿El subclado K es más agresivo que otros? ¿Se esperan casos de gripe más graves que en otras temporadas?
- En el subclado K no se demostró mayor virulencia pero puede ser más transmisible. Esto tiene que ver con la cobertura en vacunación de cada país. En Estados Unidos tenían cobertura de 20 % en algunas localidades (cuando hubo epidemia de esta variante). Si eso ocurre habrá más casos y más cantidad de situaciones graves. Pero no está relacionado con la virulencia del subclado K.