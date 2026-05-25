Salud pública

Modo Vacuna en Santa Fe: dónde vacunarse gratis esta semana contra gripe, neumonía y VSR

La Municipalidad de Santa Fe continuará esta semana con la campaña itinerante de vacunación en distintos puntos de la ciudad. El operativo está destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, e incluye dosis gratuitas contra la gripe, neumonía, Virus Sincicial Respiratorio y tos convulsa.