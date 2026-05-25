La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia.
Modo Vacuna en Santa Fe: dónde vacunarse gratis esta semana contra gripe, neumonía y VSR
La Municipalidad de Santa Fe continuará esta semana con la campaña itinerante de vacunación en distintos puntos de la ciudad. El operativo está destinado a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, e incluye dosis gratuitas contra la gripe, neumonía, Virus Sincicial Respiratorio y tos convulsa.
La vacunación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.
También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.
Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa).
Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carnet de vacunación.
El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.
Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará el martes 26 en la ACAV (Av. Aristóbulo del Valle 6726), de 9 a 12. En tanto, el jueves 28 el dispositivo móvil se instalará en el hall del Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14, y el viernes 29 estará montado en la Plaza del Soldado, de 9 a 13 en el marco del Día Mundial sin Tabaco.
Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).