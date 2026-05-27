Momentos de extrema tensión y desesperación se vivieron en la localidad costera de Cayastá, donde una mujer de 46 años sufrió serias lesiones tras ser atacada por dos perros de raza pitbull cuando regresaba a su domicilio. El episodio ocurrió durante la noche del martes y generó preocupación entre vecinos de la zona, especialmente por antecedentes similares atribuidos a los mismos animales.
Una mujer resultó herida tras ser atacada por dos pitbulls en Cayastá
La víctima, de 46 años, fue mordida en el rostro, piernas y brazos cuando regresaba a su domicilio durante la noche del martes. Debió ser trasladada al hospital Cullen de Santa Fe, aunque evolucionó favorablemente y recibió el alta médica durante la mañana del miércoles.
La víctima debió ser asistida inicialmente en el centro de salud local y luego trasladada de urgencia al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Fuentes de la Unidad Regional VII precisaron que el hecho se registró cerca de las 20 en inmediaciones de Hernandarias y cortada Los Patíes, en jurisdicción de Cayastá. Hasta allí acudió personal del Comando Radioeléctrico tras un llamado ingresado a la central 911 alertando sobre un violento ataque de perros.
Ataque feroz
Según consta en las actuaciones, la mujer manifestó a los uniformados que momentos antes regresaba a su vivienda cuando fue sorprendida por dos canes de raza pitbull, uno de color marrón y otro atigrado marrón con negro. Ambos animales la atacaron de manera feroz provocándole múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo.
Las heridas más delicadas se localizaron en el rostro, brazos, piernas y especialmente en el muslo izquierdo, donde sufrió importantes lesiones. En medio del dramático episodio, los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por su yerno, quien acudió rápidamente y logró socorrerla.
Siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, la mujer sostuvo además que los perros pertenecerían a una vecina del lugar y aseguró que no sería la primera vez que los animales protagonizan ataques a personas en el barrio.
.Tras la intervención de una ambulancia local, la víctima recibió las primeras curaciones en el nosocomio de la zona. Posteriormente, la médica policial de turno dispuso su derivación al hospital Cullen para una atención de mayor complejida.
Recibió el alta médica
No obstante la violencia del ataque y la preocupación inicial por su estado de salud, durante la mañana del miércoles trascendió que la mujer evolucionó favorablemente y recibió el alta médica, aunque deberá continuar con controles y curaciones ambulatorias.
Por disposición de la Unidad Fiscal de Helvecia, a cargo de la investigación, se ordenó el secuestro preventivo de los perros involucrados y la formación de causa contra sus presuntos propietarios, bajo la calificación provisoria de “Lesiones culposas graves por mordedura de can”.
El episodio volvió a encender el debate sobre la tenencia responsable de perros considerados potencialmente peligrosos y la reiteración de ataques que, en distintos puntos de la provincia, vienen generando creciente inquietud social.
En esta oportunidad, pese a la crudeza de la escena y a la gravedad de las heridas, el desenlace no pasó a mayores. Sin embargo, el caso dejó nuevamente expuesta una problemática que preocupa tanto a autoridades como a vecinos.