Santa Fe

Una mujer resultó herida tras ser atacada por dos pitbulls en Cayastá

La víctima, de 46 años, fue mordida en el rostro, piernas y brazos cuando regresaba a su domicilio durante la noche del martes. Debió ser trasladada al hospital Cullen de Santa Fe, aunque evolucionó favorablemente y recibió el alta médica durante la mañana del miércoles.