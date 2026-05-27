Un insólito episodio policial se registró durante la madrugada del miércoles en barrio Mariano Comas de la ciudad de Santa Fe, donde dos hombres fueron sorprendidos mientras trasladaban un conjunto de sillas que habían sido sustraídas de un templo mormón ubicado sobre calle Cándido Pujato al 3200.
Robaron sillas de un templo mormón en Santa Fe; fueron detenidos
Dos hombres fueron sorprendidos durante la madrugada mientras trasladaban ocho sillas plegables que habían sido sustraídas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en barrio Mariano Comas. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona a bordo del móvil 12843, luego de una alerta emitida por la Central de Emergencias 911 en torno a la presencia de dos individuos que transportaban elementos de dudosa procedencia.
Sospechosos en la calle
Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 0.15, cuando los uniformados fueron comisionados hacia inmediaciones de Cándido Pujato al 3200. Al arribar, los agentes interceptaron a dos sospechosos que llevaban consigo varias sillas plegables.
Ante la inconsistencia de las explicaciones brindadas y las sospechas sobre el origen de los objetos, los efectivos procedieron a la demora de ambos sujetos y al secuestro preventivo de ocho sillas de color marrón.
La investigación tomó un giro inmediato cuando los policías verificaron las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, situada en Cándido Pujato 3269. Allí entrevistaron a un hombre, de 53 años, quien reconoció los elementos como pertenecientes a la institución religiosa.
Según trascendió, el denunciante aportó además registros fílmicos captados por cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes —incorporadas posteriormente a la causa— se observaría a los dos hombres mientras retiraban las sillas desde el interior del templo.
Detenidos
Con esos elementos, los sospechosos pasaron de demorados a revestir formalmente calidad de aprehendidos. Se trata de E. O., de 40 años, y M. G., de 26, ambos domiciliados en la ciudad de Santa Fe.
Posteriormente, el procedimiento fue trasladado a la Estación Centro, donde se dio intervención a la fiscalía de turno en una causa caratulada como “Hurto en grado de tentativa”.
Voceros policiales precisaron además que, una vez cumplimentadas las actuaciones de rigor y el acta de reconocimiento correspondiente, las ocho sillas plegables fueron restituidas a representantes de la iglesia. Todas llevaban la inscripción “La Iglesia de Jesucristo Sud”, detalle que facilitó la identificación inmediata de los elementos sustraídos.
El episodio, aunque de características poco habituales, volvió a poner en evidencia la importancia de los sistemas de videovigilancia y de la rápida intervención policial ante reportes ciudadanos. La secuencia completa quedó registrada en dos videos que ahora forman parte del expediente judicial.