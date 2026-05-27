En barrio Mariano Comas

Robaron sillas de un templo mormón en Santa Fe; fueron detenidos

Dos hombres fueron sorprendidos durante la madrugada mientras trasladaban ocho sillas plegables que habían sido sustraídas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en barrio Mariano Comas. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.