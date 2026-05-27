Santa Fe

Angustiante búsqueda de un hombre cuyo auto apareció detenido sobre el Puente Oroño

Carlos María Ezpeleta es intensamente buscado desde la madrugada del martes, luego de que su automóvil fuera encontrado abandonado sobre el puente Oroño con las balizas encendidas. La PDI, Buzos Tácticos y Prefectura Naval trabajan en la zona ante la sospecha de que el hombre podría haberse arrojado al agua.