Barrio Loyola

Santa Fe: seis detenidos tras una serie de allanamientos por ataques armados

El Ministerio de Justicia y Seguridad informó los resultados de los operativos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por hechos reiterados de abuso de armas de fuego en la ciudad de Santa Fe. Además, autoridades provinciales presentaron un balance del último fin de semana con datos sobre controles, detenciones y procedimientos preventivos.