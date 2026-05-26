El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dio a conocer este martes los resultados de los allanamientos realizados en barrio Loyola, en la capital provincial, en el marco de una investigación vinculada a distintos episodios de violencia armada registrados desde abril.
Santa Fe: seis detenidos tras una serie de allanamientos por ataques armados
El Ministerio de Justicia y Seguridad informó los resultados de los operativos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por hechos reiterados de abuso de armas de fuego en la ciudad de Santa Fe. Además, autoridades provinciales presentaron un balance del último fin de semana con datos sobre controles, detenciones y procedimientos preventivos.
Los procedimientos, solicitados por los fiscales Ignacio Orio y Yanina Tolosa, dejaron como saldo seis personas detenidas, una más aprehendida y el secuestro de más de un kilo y medio de marihuana, plantas de cannabis, teléfonos móviles, una motocicleta y otros elementos considerados de interés para la causa.
La investigación se inició a partir de denuncias por disparos contra viviendas del barrio Loyola y enfrentamientos ocurridos en la zona durante los últimos meses. En ese contexto se desplegaron seis allanamientos simultáneos orientados a identificar y detener a los responsables.
Durante la conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, vinculó los operativos con la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Provincial.
“Estos procedimientos forman parte de un trabajo sostenido para reducir los índices de violencia y no dar descanso a los delincuentes violentos. Es una línea de acción que viene mostrando resultados positivos tanto en la ciudad de Santa Fe como en el resto de la provincia”, sostuvo.
Galfrascoli precisó que el objetivo inicial de la investigación no estaba relacionado con delitos de narcotráfico ni de microtráfico, aunque destacó que el hallazgo de estupefacientes vuelve a poner de manifiesto la relación entre economías ilegales y violencia territorial.
“En este caso no se buscaba material estupefaciente, pero el resultado vuelve a evidenciar la estrecha vinculación entre hechos violentos y circuitos asociados al microtráfico o al narcotráfico”, afirmó.
El funcionario agregó que entre los elementos secuestrados hay teléfonos celulares y una motocicleta que podrían aportar nuevas líneas investigativas: “Son dispositivos que habitualmente permiten profundizar y ampliar el trabajo de investigación”.
Respecto de los detenidos, indicó que poseen antecedentes vinculados a distintos delitos dentro del ámbito provincial y señaló que serán imputados en las próximas audiencias judiciales, donde se definirán eventuales medidas cautelares.
Balance del fin de semana
Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, presentó un informe con intervenciones policiales desarrolladas durante el último fin de semana en distintos puntos de la provincia.
Entre los casos destacados, se refirió al robo ocurrido el 21 de mayo en Colastiné, donde, tras tareas de investigación de la PDI -que incluyeron toma de testimonios, análisis de cámaras y levantamiento de huellas-, se logró identificar al presunto responsable.
Posteriormente, personal del Comando Radioeléctrico de la Costa concretó la detención de un hombre acusado de sustraer una mochila con dinero y una notebook de una vivienda familiar. Al momento de ser interceptado portaba un arma de fabricación casera.
Montenotte también informó sobre un procedimiento realizado en San José del Rincón, donde efectivos policiales detuvieron a dos personas mientras desarmaban una motocicleta robada horas antes en inmediaciones del Samco local.
Otro de los hechos mencionados ocurrió en la localidad de Nelson. Allí, personal de la Guardia Provincial secuestró más de tres kilos de cocaína y detuvo a dos personas que circulaban en motocicleta.
Según detalló el funcionario, uno de los involucrados contaba con antecedentes por amenazas, uso de armas y hechos asociados a economías delictivas. La causa quedó a disposición de la Justicia federal.
Finalmente, Montenotte destacó los operativos preventivos desarrollados por la Unidad Regional I en la ciudad de Santa Fe para reducir situaciones de intimidación, amenazas y extorsiones en la vía pública, especialmente en sectores con alta circulación de personas.
“Se reforzaron controles en zonas estratégicas de la ciudad y particularmente en los alrededores de la plaza 25 de Mayo, donde este lunes se realizaron los actos por la fecha patria”, concluyó.