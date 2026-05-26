Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (de 54 años), que es investigado como instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera cometido en Frontera (departamento Castellanos).
Confirmaron la prisión preventiva para “El Patrón” Gallardo en Rafaela
El hombre de 54 años está acusado de haber instigado el crimen de Carlos Miguel Cabrera en Frontera. La fiscalía sostiene que el imputado le reclamaba a la víctima por una supuesta deuda.
Así lo ordenó el camarista Sergio Alvira, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.
El fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia.
Castellano indicó que “el camarista coincidió con el juez de primera instancia en que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, en que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y en que los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.
Al respecto, el fiscal explicó que “cualquier medida alternativa a la prisión preventiva era insuficiente para mitigar esos riesgos”.
En tanto, el funcionario del MPA recordó que “hasta diciembre del año pasado, el imputado integró el listado de prófugos más buscados de la provincia”, y destacó que “actualmente está alojado en un establecimiento penitenciario, bajo el régimen de alto perfil”.
Desconocidos
Castellano afirmó que “el homicidio de Cabrera fue precedido por amenazas de muerte que el hombre investigado le había hecho entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como por intermedio de otras personas”.
El fiscal indicó que “las intimidaciones tenían como objetivo que la víctima le pagara al imputado una supuesta deuda y abandonara su lugar de residencia en Frontera”. No obstante, subrayó que “a pesar de los amedrentamientos, Cabrera nunca se mudó”.
“El sábado 23 de abril de 2022, dos personas que aún no fueron identificadas le quitaron la vida a la víctima por orden del hombre de iniciales HAG, quien les dio instrucciones precisas”, sostuvo Castellano. “Entre las 21:45 y las 22:00, los autores materiales fueron en moto hasta un complejo de departamentos en el que vivía Cabrera, ubicado en calle 74 al 300”, especificó.
“Una de las personas enviadas por el imputado entró al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego en el rostro”, remarcó el funcionario del MPA. “Como consecuencia, el hombre agredido falleció momentos más tarde en el hospital de la localidad cordobesa de San Francisco, vecina de Frontera”, puntualizó.
Calificación
El imputado es investigado como instigador de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y como autor de amenazas coactivas calificadas (por haber tenido como propósito compeler a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual).