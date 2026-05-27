La madrugada del miércoles volvió a dejar al descubierto una modalidad delictiva que genera creciente preocupación en distintos barrios de la ciudad. Esta vez el escenario fue barrio Los Hornos, donde un joven comerciante sufrió una violenta “entradera” cuando llegaba a su vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5400.
Violenta "entradera" en barrio Los Hornos: lo encañonan en la cochera y lo desvalijaron
Dos encapuchados redujeron a la víctima dentro del garaje de su vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5400. Bajo amenazas y con armas de fuego se llevaron una PlayStation 5, una notebook MacBook, una bicicleta eléctrica y fugaron.
El hecho ocurrió alrededor de las 0.45 y es investigado por personal de la Seccional Novena de la Unidad Regional I, bajo directivas de la fiscalía de turno.
Encapuchados y armados
Según se supo, la víctima —un muchacho de 26 años— arribó a su domicilio a bordo de su automóvil e ingresó al garaje de la propiedad sin advertir movimientos extraños en el lugar. Fue en ese momento cuando dos delincuentes, encapuchados, lo sorprendieron dentro de la cochera.
Siempre de acuerdo con la denuncia radicada minutos después del episodio, los agresores actuaron con rapidez y bajo amenazas. Uno de ellos le apoyó un elemento en la espalda que el damnificado presumió como un arma de fuego, mientras ambos lo mantenían reducido para impedir cualquier reacción.
Bajo esa situación de extrema tensión, los delincuentes concretaron el robo de diversos elementos de valor que se encontraban en la vivienda. Del lugar sustrajeron una consola PlayStation 5, una computadora portátil MacBook de 13 pulgadas color gris titanio y una bicicleta eléctrica marca Megalite, negra con detalles naranja.
Tras obtener el botín, los autores escaparon en una dirección que hasta el momento no pudo ser determinada. La víctima logró posteriormente dar aviso a la policía, motivo por el cual efectivos de la Comisaría Novena acudieron al inmueble e iniciaron las primeras actuaciones de rigor.
Peritajes en el lugar
Fuentes policiales indicaron que, conforme al protocolo de activación automática vigente para este tipo de delitos, fueron convocados peritos criminalísticos de la PDI para trabajar en la escena. Los especialistas realizaron relevamientos en procura de rastros, huellas y otros elementos que puedan aportar datos útiles para la investigación.
La causa fue caratulada provisoriamente como “Privación ilegítima de la libertad y robo”, mientras continúan las diligencias tendientes a identificar a los responsables.
Por estas horas, investigadores intentan establecer si existen cámaras de vigilancia públicas o privadas en inmediaciones de San Lorenzo al 5400 que permitan reconstruir la secuencia de fuga de los delincuentes.
El episodio vuelve a poner en foco la modalidad conocida como “entradera”, una mecánica delictiva que suele aprovechar los momentos de ingreso o salida de los moradores de sus viviendas, particularmente durante horarios nocturnos o de escasa circulación vehicular y peatonal.