Santa Fe

Violenta "entradera" en barrio Los Hornos: lo encañonan en la cochera y lo desvalijaron

Dos encapuchados redujeron a la víctima dentro del garaje de su vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5400. Bajo amenazas y con armas de fuego se llevaron una PlayStation 5, una notebook MacBook, una bicicleta eléctrica y fugaron.