#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Santa Fe

Alto Verde: trasladaron a un hombre con pedido de captura vigente durante patrullajes preventivos

Se trata de un hombre, de 37 años, buscado por robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa.El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Guardia de Infantería.

Imagen ilustrativa. El implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. El implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de patrullajes pedestres y chequeos vehiculares y de personas realizados en Alto Verde, ciudad de Santa Fe, personal del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional I trasladó a un hombre de nombre C.O.R. de 37 años ya que registraba un pedido de captura vigente.

Mirá tambiénCasilda: trasladan en helicóptero sanitario a un niño de 14 años con fractura de mandíbula

El procedimiento se concretó durante la madrugada en la zona de pasillos de las manzanas 2 y 3, donde efectivos policiales identificaron al involucrado y, tras consultar sus datos en el sistema, constataron que era requerido por la Justicia.

captura alto verdeEl implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza

Según se informó, el pedido había sido emitido el pasado 20 de mayo por la fiscal María Lucila Nuzzo en el marco de una causa por robo calificado cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.

captura alto verdeImportante despliegue policial en Alto Verde. Foto: Gentileza

El hombre fue trasladado a la Comisaría 24ª, quedando a disposición de la Justicia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Alto Verde
Santa Fe Policiales
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro