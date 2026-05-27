En el marco de patrullajes pedestres y chequeos vehiculares y de personas realizados en Alto Verde, ciudad de Santa Fe, personal del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional I trasladó a un hombre de nombre C.O.R. de 37 años ya que registraba un pedido de captura vigente.
Santa Fe
Alto Verde: trasladaron a un hombre con pedido de captura vigente durante patrullajes preventivos
Se trata de un hombre, de 37 años, buscado por robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa.El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Guardia de Infantería.
Imagen ilustrativa. El implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Fernando Nicola
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El procedimiento se concretó durante la madrugada en la zona de pasillos de las manzanas 2 y 3, donde efectivos policiales identificaron al involucrado y, tras consultar sus datos en el sistema, constataron que era requerido por la Justicia.
El implicado quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza
Según se informó, el pedido había sido emitido el pasado 20 de mayo por la fiscal María Lucila Nuzzo en el marco de una causa por robo calificado cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.
Importante despliegue policial en Alto Verde. Foto: Gentileza
El hombre fue trasladado a la Comisaría 24ª, quedando a disposición de la Justicia.
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