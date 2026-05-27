A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone en San Luis, el Gobierno nacional decidió aumentar significativamente la recompensa para quienes aporten información útil sobre su paradero. La nueva resolución eleva el monto a 20 millones de pesos y busca reactivar la difusión de uno de los casos más conmocionantes del país.
Guadalupe Lucero: aumentan a $20 millones la recompensa para encontrar a la niña desaparecida
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial. También se actualizó la imagen difundida de Guadalupe Belén Lucero Cialone con una proyección de cómo sería actualmente.
El Gobierno nacional oficializó este martes el aumento de la recompensa destinada a obtener información sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida en junio de 2021 en la provincia de San Luis. La medida quedó plasmada en la Resolución 472/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, la recompensa pasó de 5 millones a 20 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos considerados útiles y verificables para avanzar en la búsqueda de la menor. Además, se dispuso actualizar la imagen utilizada en los afiches oficiales con una proyección de cómo sería Guadalupe en la actualidad.
Guadalupe tenía apenas cinco años cuando fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 alrededor de las 19.20 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Desde entonces, el caso se convirtió en una de las búsquedas más importantes y dolorosas de los últimos años en Argentina.
La resolución recuerda que la recompensa original había sido fijada en 2021 y que luego, en 2023, ya se había reemplazado la fotografía de difusión para mostrar una representación más precisa de sus características físicas.
Ahora, las autoridades consideran necesario reforzar nuevamente la campaña de búsqueda y actualizar el monto económico debido al tiempo transcurrido y a la complejidad del caso.
Un caso que sigue sin respuestas
La desaparición de Guadalupe generó desde el primer momento una enorme movilización social y judicial. Durante meses se realizaron rastrillajes, allanamientos, peritajes y operativos en distintas provincias, mientras miles de personas colaboraban compartiendo imágenes y pedidos de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación.
Sin embargo, pese al paso de los años, todavía no existen certezas sobre qué ocurrió aquella tarde en San Luis. La causa judicial continúa abierta y sigue siendo investigada tanto por la Justicia provincial como por la Justicia Federal.
Según consta en la resolución oficial, el pedido para incrementar la recompensa fue realizado por integrantes del equipo de fiscales que intervienen en el expediente federal vinculado a la investigación. Los funcionarios solicitaron actualizar tanto el monto económico como la imagen difundida públicamente de la menor.
El Ministerio de Seguridad argumentó que el aumento responde a la necesidad de adecuar el ofrecimiento de recompensa a la gravedad y complejidad del caso. La normativa vigente permite modificar estos montos teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la desaparición y la importancia de incentivar nuevos aportes de información.
La nueva resolución establece que cualquier persona que tenga datos sobre Guadalupe puede comunicarse de manera gratuita y confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. Allí se reciben testimonios e información que luego es evaluada por las autoridades judiciales y de seguridad.
La actualización de la imagen y el pedido permanente de colaboración
Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa de difusión es la incorporación de una imagen actualizada de Guadalupe. Se trata de una proyección elaborada para mostrar cómo podría verse la niña actualmente, teniendo en cuenta el crecimiento y el paso del tiempo desde su desaparición.
Este tipo de reconstrucciones suele utilizarse en investigaciones de larga data para facilitar posibles reconocimientos y mantener vigente la búsqueda en todo el país.
La resolución también ordena intensificar la difusión del caso en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. Además, instruye a las fuerzas federales de seguridad a publicar y compartir el nuevo afiche de búsqueda en distintos soportes y plataformas.
El caso de Guadalupe se transformó en un símbolo de la lucha de las familias de personas desaparecidas y en un recordatorio permanente sobre la importancia de sostener activas las investigaciones con el paso de los años.
A lo largo de este tiempo, familiares y allegados realizaron múltiples marchas, campañas y pedidos públicos para mantener viva la búsqueda. En reiteradas oportunidades reclamaron mayores avances judiciales y solicitaron que el caso no quedara en el olvido.
La actualización de la recompensa representa ahora un nuevo intento de las autoridades para obtener pistas que permitan avanzar en la investigación y esclarecer qué ocurrió con Guadalupe aquella tarde de invierno en San Luis.