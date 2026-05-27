A casi cinco años

Guadalupe Lucero: aumentan a $20 millones la recompensa para encontrar a la niña desaparecida

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial. También se actualizó la imagen difundida de Guadalupe Belén Lucero Cialone con una proyección de cómo sería actualmente.