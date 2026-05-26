La joven argentina que era intensamente buscada en Chile tras denunciar que había personas siguiéndola fue encontrada con vida durante las últimas horas por efectivos policiales chilenos.
Encontraron en Chile a la joven argentina que era buscada tras denunciar que la seguían
La mujer había desaparecido luego de enviar mensajes a familiares y amigos en los que aseguraba sentirse perseguida. Fue hallada con vida por las autoridades chilenas y se encuentra fuera de peligro.
La noticia llevó alivio a familiares y allegados, que habían iniciado una fuerte campaña de difusión en redes sociales luego de perder contacto con ella.
La búsqueda había generado preocupación tanto en Argentina como en Chile después de que la mujer enviara mensajes a personas cercanas en los que manifestaba temor y aseguraba sentirse perseguida por desconocidos.
A partir de esa situación, se activó un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y autoridades consulares para intentar localizarla.
Cómo se inició la búsqueda
Según la información difundida por medios chilenos y argentinos, la joven había viajado recientemente a Chile y durante los últimos días comenzó a enviar mensajes en los que relataba situaciones extrañas y decía que varias personas la estaban siguiendo.
Con el correr de las horas, familiares y amigos dejaron de tener contacto con ella y decidieron realizar la denuncia correspondiente.
La situación derivó en una búsqueda que involucró a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), autoridades locales y representantes diplomáticos argentinos. Paralelamente, allegados a la joven difundieron fotografías y pedidos de ayuda a través de redes sociales con el objetivo de obtener información sobre su paradero.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer había sido vista por última vez en una zona urbana de Santiago de Chile, aunque posteriormente surgieron distintos datos sobre posibles desplazamientos hacia otros sectores de la capital chilena.
La preocupación aumentó debido al contenido de los mensajes que había enviado antes de desaparecer. En algunas comunicaciones, aseguraba que personas desconocidas la observaban o seguían sus movimientos, lo que generó alarma entre sus familiares. (latercera.com)
Durante la investigación, las autoridades analizaron cámaras de seguridad, movimientos bancarios y registros migratorios para intentar reconstruir el recorrido realizado por la joven desde su llegada al país.
Cómo fue hallada y cuál es su situación
Finalmente, la mujer fue encontrada con vida por personal policial chileno en una vivienda ubicada en Santiago. Según trascendió, estaba consciente y en buen estado general de salud, aunque igualmente fue asistida por profesionales médicos y equipos especializados para evaluar su situación física y emocional.
Las autoridades no informaron inicialmente mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada ni precisaron si existió algún delito vinculado a su desaparición. Tampoco trascendió oficialmente si la joven permanecía sola al momento del hallazgo.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, tras ser encontrada, se activaron protocolos de asistencia y contención psicológica mientras se avanzaba en la toma de declaraciones y reconstrucción de lo ocurrido durante los días en los que estuvo desaparecida.
El caso tuvo una amplia repercusión mediática en ambos países debido a la incertidumbre generada por los mensajes previos enviados por la mujer y el temor expresado por sus allegados. En redes sociales, cientos de usuarios habían compartido imágenes e información para colaborar con la búsqueda.
La aparición con vida permitió desactivar el operativo y llevó tranquilidad a la familia, que había pedido públicamente acelerar las tareas de localización ante el temor de que pudiera encontrarse en una situación de riesgo.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades chilenas trabajan para esclarecer qué ocurrió durante el período en que la joven estuvo desaparecida. Entre otros aspectos, se busca determinar si efectivamente existieron personas siguiéndola o si la situación respondió a otro tipo de circunstancias personales o de salud.
El consulado argentino en Chile acompañó las gestiones realizadas durante la búsqueda y mantuvo contacto permanente con la familia. También intervino en las tareas posteriores al hallazgo para garantizar asistencia y acompañamiento institucional.