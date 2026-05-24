La desaparición de una joven argentina en Chile generó preocupación entre familiares y autoridades de ambos países. La mujer fue vista por última vez luego de comunicarles a sus allegados que sentía que estaba siendo seguida por personas desconocidas. Después de esos mensajes dejó de responder llamadas y no volvió a tener contacto con su entorno.
Buscan a una joven argentina desaparecida en Chile
La mujer perdió contacto con su familia después de enviar mensajes en los que manifestaba preocupación por personas que la seguían. Autoridades chilenas y allegados intensifican la búsqueda mientras avanza la investigación.
La investigación se concentra actualmente en reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió en las horas previas a su desaparición. Equipos policiales chilenos trabajan junto a familiares y organismos consulares argentinos para intentar localizarla.
Según trascendió, la joven había viajado recientemente a Chile y mantenía contacto frecuente con familiares y amigos mediante mensajes y llamadas. Sin embargo, en las últimas comunicaciones expresó temor y preocupación por la presencia de personas que, según relató, la seguían mientras se desplazaba.
Los últimos mensajes antes de desaparecer
De acuerdo con la información difundida por medios chilenos y argentinos, la joven alcanzó a enviar mensajes a sus allegados advirtiendo sobre una situación que le generaba miedo. Poco después dejó de responder el teléfono y perdió contacto con su familia.
A partir de ese momento comenzó una búsqueda impulsada inicialmente por familiares, quienes realizaron publicaciones en redes sociales y solicitaron intervención de las autoridades locales.
Las primeras denuncias permitieron activar protocolos de búsqueda y el caso pasó a ser investigado por fuerzas de seguridad chilenas. Los investigadores intentan establecer con precisión el recorrido realizado por la joven durante las últimas horas en las que se tuvo registro de actividad.
Entre las medidas dispuestas aparecen el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de comunicaciones y toma de testimonios de personas que pudieron haber tenido contacto con ella.
También se trabaja sobre registros migratorios y movimientos vinculados al lugar donde se hospedaba. Hasta el momento, las autoridades no difundieron hipótesis concluyentes sobre lo ocurrido ni confirmaron indicios concretos vinculados a un posible delito.
Familiares de la joven manifestaron públicamente su preocupación y pidieron colaboración para obtener información que pueda ayudar a encontrarla. En distintas publicaciones señalaron que la falta de respuestas y el corte abrupto de comunicación representan una situación completamente inusual para ella.
En paralelo, el consulado argentino en Chile tomó intervención para acompañar a la familia y mantener contacto con las autoridades locales encargadas de la investigación.
La búsqueda y el trabajo de las autoridades
La desaparición generó repercusión tanto en Argentina como en Chile, especialmente a través de redes sociales donde comenzaron a circular fotografías y pedidos de información sobre el paradero de la joven.
Las autoridades chilenas indicaron que la investigación continúa bajo reserva parcial para preservar determinadas medidas de búsqueda y evitar interferencias en el trabajo judicial y policial.
En este tipo de casos, especialistas remarcan que las primeras horas suelen ser claves para reconstruir movimientos, verificar registros y detectar posibles testigos. Por eso, la difusión pública y la colaboración ciudadana suelen formar parte de las estrategias iniciales de búsqueda.
Organizaciones vinculadas a personas desaparecidas señalaron además la importancia de preservar toda información vinculada a comunicaciones previas, ubicaciones y movimientos recientes, ya que esos datos pueden resultar fundamentales para orientar la investigación.
Mientras avanzan las tareas de rastrillaje y análisis de pruebas, familiares y allegados continúan difundiendo pedidos de ayuda para localizarla. En redes sociales solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con las autoridades chilenas o con los canales oficiales habilitados para la búsqueda.
El caso también volvió a poner en foco la situación de ciudadanos argentinos que viajan solos al exterior y la necesidad de mantener comunicación constante con familiares y contactos cercanos durante estadías prolongadas.
Por el momento, no trascendieron oficialmente detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que desapareció ni sobre posibles líneas firmes de investigación. Las autoridades mantienen abiertas distintas hipótesis mientras continúan reuniendo pruebas y testimonios.
La familia, en tanto, insiste en que el objetivo principal sigue siendo encontrarla lo antes posible y esclarecer qué ocurrió desde el momento en que dejó de responder los mensajes y llamadas que mantenía habitualmente con su entorno.