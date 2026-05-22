Este viernes por la tarde se llevó a cabo un importante operativo sanitario en Casilda -dpto. Caseros-. Fue luego de que un menor oriundo de la localidad de Pujato, ingresara al Hospital San Carlos con una lesión que generó preocupación en los profesionales de la salud. Dicho procedimiento fue activado bajo protocolo de Código Rojo para el helicóptero de Aero Emergencias de UTV.
Código rojo
Casilda: trasladan en helicóptero sanitario a un niño de 14 años con fractura de mandíbula
El menor fue derivado de urgencia a un nosocomio rosarino. Según fuentes oficiales, el paciente estaría fuera de peligro.
Un niño de 14 años con fractura de mandíbula tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a Rosario.
Por tal motivo, los médicos decidieron realizar una rápida derivación aérea hacia el Sanatorio de Niños de Rosario, donde el niño se encuentra evolucionando favorablemente. “El paciente se encuentra estable, solamente tiene fractura de mandíbula a raíz de una caída”, señaló Fernando Scabuzzo, jefe de operaciones UTV en diálogo con El Litoral.
El despliegue generó gran movimiento en los dos efectores donde el menor fue asistido. En tanto, personal del Grupo Oroño a cargo del Dr. Tabaco coordinó una rápida atención al momento de recibirlo.
Sobre el Autor
#TEMAS: