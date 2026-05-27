La búsqueda de Ana Lía Corté, la mujer que era intensamente buscada en San Carlos de Bariloche desde comienzos de mayo, terminó de la peor manera. Este martes, autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo tras varias semanas de rastrillajes y operativos en distintos sectores de la ciudad rionegrina.
Encontraron muerta a Ana Lía Corté, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche desde hace tres semanas
El cuerpo fue hallado en una zona cercana al lago Nahuel Huapi luego de intensos operativos de búsqueda. La Justicia intenta determinar las causas de la muerte y continúa investigando las circunstancias de la desaparición.
El caso había generado preocupación en Bariloche y en gran parte de la región patagónica debido a la falta de información sobre su paradero y a la amplia difusión que familiares, amigos y organismos de búsqueda realizaron durante las últimas semanas.
Según informaron medios locales y fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo fue encontrado en un área cercana al lago Nahuel Huapi, en un sector de difícil acceso donde trabajaban equipos especializados.
A partir del hallazgo, la Justicia provincial inició nuevas pericias para establecer las causas de la muerte y reconstruir qué ocurrió desde el momento en que Ana Lía fue vista por última vez.
Tres semanas de búsqueda y operativos en Bariloche
Ana Lía Corté había desaparecido hacía aproximadamente tres semanas y desde entonces se desplegó un amplio operativo coordinado entre fuerzas policiales, rescatistas y organismos especializados.
La mujer era buscada intensamente por familiares y autoridades, que durante los últimos días habían reforzado los rastrillajes en distintos puntos de Bariloche y zonas cercanas.
Las tareas incluyeron recorridos terrestres, análisis de cámaras de seguridad y operativos en áreas boscosas y sectores próximos al lago. También participaron grupos de rescate y perros entrenados para búsqueda de personas.
A medida que pasaban los días crecía la preocupación entre allegados y vecinos, especialmente por la falta de rastros concretos que permitieran establecer qué había ocurrido.
La desaparición había sido denunciada luego de que familiares perdieran contacto con ella y advirtieran movimientos considerados inusuales. Desde ese momento comenzaron las campañas de difusión en redes sociales y medios de comunicación para intentar obtener datos sobre su ubicación.
El hallazgo del cuerpo se produjo durante uno de los operativos de búsqueda realizados esta semana. Personal especializado trabajó en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.
Fuentes judiciales indicaron que todavía restan estudios forenses y otras medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.
La investigación judicial y el impacto del caso
Tras conocerse la noticia, familiares y allegados expresaron su dolor en redes sociales y acompañaron las actuaciones judiciales realizadas en las últimas horas.
El caso tuvo fuerte repercusión en Bariloche debido a la intensa búsqueda que se sostuvo durante varias semanas y a la movilización de distintos sectores de la comunidad.
En paralelo, la Justicia intenta reconstruir los movimientos de Ana Lía previos a su desaparición y establecer si existieron elementos que permitan esclarecer qué sucedió.
Las autoridades judiciales esperan ahora los resultados de la autopsia y de distintas pericias técnicas que podrían aportar información clave para la causa.
También continúan tomando declaraciones testimoniales y revisando registros vinculados a los últimos días en que la mujer fue vista con vida.
En situaciones de este tipo, los investigadores suelen analizar comunicaciones, cámaras de seguridad, recorridos y cualquier dato que permita reconstruir cronológicamente los hechos.
Por el momento, las autoridades mantienen cautela respecto de las hipótesis investigativas y evitaron brindar precisiones hasta contar con mayores resultados periciales.
Durante las semanas de búsqueda, numerosas personas participaron compartiendo imágenes e información en redes sociales para colaborar con el operativo.
La investigación continuará en manos de la Justicia de Río Negro, que deberá determinar ahora las causas de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.