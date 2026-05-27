Investigación en Río Negro

Encontraron muerta a Ana Lía Corté, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche desde hace tres semanas

El cuerpo fue hallado en una zona cercana al lago Nahuel Huapi luego de intensos operativos de búsqueda. La Justicia intenta determinar las causas de la muerte y continúa investigando las circunstancias de la desaparición.