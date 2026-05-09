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Pedido de paradero

Buscan intensamente a una mujer de 52 años desaparecida en Bariloche

La Policía de Río Negro difundió las características físicas de Analía Corte y pidió colaboración de vecinos y conductores para obtener información sobre su paradero.

Los investigadores no descartan que la mujer se haya trasladado a otra localidad.Los investigadores no descartan que la mujer se haya trasladado a otra localidad.
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Una mujer de 52 años es intensamente buscada en San Carlos de Bariloche luego de haber sido vista por última vez durante la mañana del viernes en el barrio Melipal.

La desaparición de Analía Corte movilizó a la Policía de Río Negro, que difundió sus características físicas y pidió colaboración a la comunidad para intentar localizarla.

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Cómo es la mujer desaparecida

Según informaron las autoridades, Corte es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello oscuro hasta los hombros, ojos marrones y tez trigueña clara.

La Policía indicó además que no presenta rasgos físicos particulares y que se desconoce qué vestimenta llevaba puesta al momento de desaparecer, situación que dificulta la búsqueda.

Analía Corte es buscada desde el viernes.Analía Corte es buscada desde el viernes.

La investigación

El operativo es coordinado por personal de la Comisaría 27° del barrio Melipal, dependencia que trabaja en la recopilación de datos y en distintas tareas para intentar reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Mientras continúa la investigación, las autoridades solicitaron colaboración a vecinos de la zona y de sectores cercanos para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

No descartan que haya viajado a otra provincia

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De acuerdo con información difundida por medios locales, los investigadores no descartan que la mujer se haya trasladado voluntariamente hacia otros puntos de Río Negro o incluso a la provincia de Neuquén.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, la Policía pidió comunicarse de inmediato al 911, al teléfono de la Comisaría 27° o acercarse a la dependencia policial más cercana en caso de contar con información.

La búsqueda continúa activa mientras se realizan averiguaciones en distintos sectores de Bariloche y alrededores.

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