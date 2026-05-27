La búsqueda de Carlos María Ezpeleta, el hombre de 79 años desaparecido desde la madrugada del martes, ingresó este miércoles en una etapa de máxima tensión y complejidad. Con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y rescate, los rastrillajes volvieron a concentrarse en inmediaciones del Puente Oroño de la ciudad de Santa Fe y especialmente en la zona donde confluyen la Laguna Setúbal y el río Santa Fe.
Reanudaron la búsqueda de Carlos Ezpeleta en la Laguna Setúbal y el río Santa Fe
El hombre de 79 años permanece desaparecido desde la madrugada del martes, cuando su automóvil fue hallado abandonado sobre el Puente Oroño con las balizas encendidas. Este miércoles los rastrillajes continuaron con participación de buzos, Prefectura y personal policial, aunque la intensa niebla dificultó las tareas.
Las tareas comenzaron nuevamente desde primeras horas de la mañana con participación de personal policial, buzos tácticos, Bomberos y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, el operativo se vio condicionado por un factor climático determinante: una espesa niebla cubrió gran parte del sector costero y redujo notablemente la visibilidad sobre el espejo de agua.
Desaparición e incertidumbre
La desaparición de Ezpeleta mantiene en vilo a su familia y generó profunda conmoción en la ciudad por las circunstancias en que fue hallado su vehículo. Tal como publicó El Litoral, el Peugeot 308 gris plata del hombre apareció abandonado sobre el viaducto Nicasio Oroño, mano hacia el centro santafesino, completamente cerrado y con las balizas encendidas.
Ese hallazgo activó de inmediato un protocolo de búsqueda de personas que derivó en un operativo conjunto entre distintas fuerzas. Desde entonces, una de las hipótesis que mayor fuerza cobró entre los investigadores es la posibilidad de que el hombre se haya arrojado al agua desde el puente, motivo por el cual los rastrillajes se focalizan intensamente en sectores de la Setúbal y el río Santa Fe.
De acuerdo con la reconstrucción efectuada hasta el momento, Ezpeleta salió de su vivienda ubicada en barrio Sargento Cabral durante la madrugada del martes. Distintas cámaras de seguridad habrían registrado el momento exacto en que abandonó el domicilio a bordo de su automóvil, cerca de las 4.28.
Horas más tarde, automovilistas advirtieron la presencia del vehículo detenido sobre el puente. El coche permaneció allí hasta aproximadamente las 6.20, cuando fue removido por una grúa municipal para liberar la circulación vehicular. En el interior quedaron pertenencias personales y documentación del hombre desaparecido.
Rastreos entre la niebla
Durante toda la jornada del miércoles, embarcaciones recorrieron sectores costeros mientras buzos tácticos inspeccionaban zonas de profundidad variable y márgenes de difícil acceso. La niebla persistente obligó a extremar precauciones y ralentizó notablemente las tareas de visualización sobre el agua.
En paralelo, personal de la Policía de Investigaciones continúa trabajando sobre registros de cámaras públicas y privadas para reconstruir con precisión los movimientos previos de Ezpeleta y determinar si existió alguna otra situación vinculada a su desaparición.
Familiares del hombre permanecen en permanente contacto con los investigadores y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier dato que pueda resultar útil para establecer el paradero de Carlos María Ezpeleta puede ser informado al 911 o a la dependencia policial más cercana.
Mientras tanto, el operativo continúa desplegado en una zona tan extensa como compleja, atravesada ahora por condiciones climáticas adversas que agregan un nuevo obstáculo a una búsqueda cargada de incertidumbre y angustia.