Desaparecido

Reanudaron la búsqueda de Carlos Ezpeleta en la Laguna Setúbal y el río Santa Fe

El hombre de 79 años permanece desaparecido desde la madrugada del martes, cuando su automóvil fue hallado abandonado sobre el Puente Oroño con las balizas encendidas. Este miércoles los rastrillajes continuaron con participación de buzos, Prefectura y personal policial, aunque la intensa niebla dificultó las tareas.