Un hombre de 49 años identificado como Héctor Fabián Asselborn quedó en prisión preventiva tras ser imputado por un robo y una violación de domicilio ocurridos la semana pasada en la ciudad de Santo Tomé. La medida fue ordenada por la Justicia provincial en el marco de una audiencia realizada este miércoles en tribunales.
Robó herramientas y una garrafa en Santo Tomé y quedó preso
Tiene 49 años y fue detenido luego de que vecinos alertaran al 911. Fiscalía y Defensa acordaron la prisión preventiva mientras avanzan conversaciones para un juicio abreviado.
El juez penal Sebastián Szeifert dispuso la cautelar luego de un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa pública, ante la posibilidad de resolver el caso a través de un juicio abreviado.
La investigación está a cargo de la fiscal Rosana Peresin, integrante de la Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Asselborn los delitos de robo simple y violación de domicilio.
Portón roto
Según la imputación fiscal, los hechos ocurrieron el jueves 21 de mayo alrededor de las 16. El acusado habría forzado el portón de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Saavedra y pasaje Catamarca, en Santo Tomé, desde donde sustrajo una caja de herramientas y una garrafa de 10 kilos.
De acuerdo con la acusación, tras concretar el robo Asselborn ingresó sin autorización a la casa de un vecino situada sobre pasaje Catamarca al 2500.
La secuencia fue advertida por vecinos de la zona, quienes realizaron una llamada al 911 que permitió la rápida intervención policial. Poco después, el sospechoso fue detenido y trasladado a sede policial.
Seguirá preso
El imputado llegó privado de su libertad a la audiencia imputativa y de medidas cautelares celebrada en tribunales, donde la fiscalía solicitó que permanezca detenido mientras avanza el proceso penal.
Finalmente, el juez Szeifert hizo lugar al planteo consensuado entre las partes y ordenó la prisión preventiva del santotomesino, quien continuará detenido mientras se define la eventual salida alternativa acordada entre la acusación y la Defensa.