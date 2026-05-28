#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Recreo Sur

Choque entre una moto y una camioneta en Ruta 11: dos heridos y demoras en el tránsito

Una colisión en una concurrida arteria dejó a dos heridos y complicó la movilidad. Se investiga la causa que llevó al accidente en la localidad santafesina.

Un hombre y una mujer sufrieron lesiones.Un hombre y una mujer sufrieron lesiones.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en la intersección de Ruta Nacional 11 y calle San Juan, en Recreo Sur, dejó como saldo dos personas lesionadas y complicaciones en la circulación vehicular de la zona.

Los heridos fueron trasladados al hospital Protomédico para una mejor atención. Los heridos fueron trasladados al hospital Protomédico para una mejor atención.

El hecho se registró cerca de las 19.25, cuando una motocicleta Zanella 125 cc blanca colisionó con una camioneta Peugeot blanca por causas que son materia de investigación.

Lesionados

Según informaron fuentes policiales, en la moto se trasladaban un hombre de 32 años y una mujer de 26, quienes quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica tras el impacto y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107.

Mirá tambiénRuta 33: dos mujeres murieron en un choque entre un camión y un utilitario

Minutos después arribó una unidad sanitaria que trasladó a los heridos al hospital Protomédico para una mejor atención. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, quedó involucrado en la causa por lesiones culposas en accidente de tránsito.

Se registraron demoras en el tránsito

El siniestro generó demoras y tránsito reducido sobre Ruta 11 mientras trabajaban efectivos policiales y personal sanitario en el lugar. La motocicleta quedó secuestrada y alojada en dependencias policiales en calidad de depósito.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Recreo
Ruta Nacional 11
Estado del tránsito

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro