Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en la intersección de Ruta Nacional 11 y calle San Juan, en Recreo Sur, dejó como saldo dos personas lesionadas y complicaciones en la circulación vehicular de la zona.
Choque entre una moto y una camioneta en Ruta 11: dos heridos y demoras en el tránsito
Una colisión en una concurrida arteria dejó a dos heridos y complicó la movilidad. Se investiga la causa que llevó al accidente en la localidad santafesina.
El hecho se registró cerca de las 19.25, cuando una motocicleta Zanella 125 cc blanca colisionó con una camioneta Peugeot blanca por causas que son materia de investigación.
Lesionados
Según informaron fuentes policiales, en la moto se trasladaban un hombre de 32 años y una mujer de 26, quienes quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica tras el impacto y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107.
Minutos después arribó una unidad sanitaria que trasladó a los heridos al hospital Protomédico para una mejor atención. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, quedó involucrado en la causa por lesiones culposas en accidente de tránsito.
Se registraron demoras en el tránsito
El siniestro generó demoras y tránsito reducido sobre Ruta 11 mientras trabajaban efectivos policiales y personal sanitario en el lugar. La motocicleta quedó secuestrada y alojada en dependencias policiales en calidad de depósito.