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Accidente fatal

Ruta 33: dos mujeres murieron en un choque entre un camión y un utilitario

El siniestro ocurrió en Tornquist y dejó además tres personas con heridas graves, entre ellas dos niñas, derivadas al Hospital Pigüé. durante el hecho.

El caso fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas.El caso fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas.
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Dos mujeres murieron y otras tres personas, entre ellas dos niñas, resultaron heridas este miércoles tras un fuerte choque entre un camión y una utilitaria en la Ruta Nacional 33, a la altura del partido bonaerense de Tornquist.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 85,5, cuando un camión Iveco, con semirremolque, circulaba en sentido Pigüé - Bahía Blanca. En dirección contraria viajaba una Renault Kangoo, con la que impactó de frente.

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Las víctimas

Como consecuencia del impacto, murieron en el lugar Jacqueline Rocío Cardoso Vargas, de 32 años, y Sandra Rodríguez Vargas, de 56.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 85,5 de la Ruta Nacional 33.El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 85,5 de la Ruta Nacional 33.

En tanto, resultaron con heridas de gravedad dos niñas, de 1 y 6 años, y Horfilia Flores, de 59 años. Todas fueron asistidas en el lugar y trasladadas al Hospital de Pigüé.

Traslado de los heridos

Las tres personas lesionadas fueron derivadas de urgencia al Hospital de Pigüé, donde quedaron internadas para su atención médica. No se informaron detalles oficiales sobre su evolución, aunque las lesiones fueron consideradas de gravedad.

Dos mujeres muertas por el choque entre un camión y un utilitario en Torquinst.Dos mujeres muertas por el choque entre un camión y un utilitario en Torquinst.

El conductor del camión, de 31 años y oriundo de General Rodríguez, resultó ileso.

Operativo de emergencia

El tránsito sobre la Ruta Nacional 33 permaneció totalmente interrumpido durante el operativo de emergencia. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Saavedra y Dufaur, personal policial, Patrulla Rural y agentes del Departamento Vial de Tornquist.

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Las tareas incluyeron asistencia a las víctimas, peritajes y desvíos del tránsito.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se investigan las circunstancias del choque para determinar responsabilidades.

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