En la ruta 98

Tragedia en Vera: en un choque murieron la jefa y el subjefe de Microtráfico de la PDI

Se trata de la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrian Mansilla quienes fallecieron este viernes luego de que el automóvil oficial en el que viajaban impactara violentamente contra la parte trasera de un acoplado en jurisdicción de Vera. Otras dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.