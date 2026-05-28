Ciberestafa

Megaoperativo federal en gran parte del país por millonario fraude con criptoactivos

Se realizaron de manera simultánea 57 allanamientos -algunos en la provincia de Santa Fe- y 21 personas fueron detenidas. Además, se secuestraron 8 millones de criptodivisas y una suma cercana a los 60 millones de pesos, entre otros elementos.