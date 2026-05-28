Presunto abandono

Evoluciona favorablemente el bebé hallado en grave estado en Santo Tomé

El bebé de un mes, que ingresó descompensado y con severas señales de desatención el pasado fin de semana, muestra una mejoría clínica en el Hospital de Niños. El drama familiar desnudó una preocupante desprotección que rodea a otras cuatro menores.