El recién nacido que el pasado sábado fue encontrado en grave estado de salud dentro de una vivienda de Santo Tomé, junto a sus cuatro hermanitas menores de edad, continúa internado en el hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y presenta una evolución favorable, según confirmaron este jueves fuentes médicas.
Evoluciona favorablemente el bebé hallado en grave estado en Santo Tomé
El bebé de un mes, que ingresó descompensado y con severas señales de desatención el pasado fin de semana, muestra una mejoría clínica en el Hospital de Niños. El drama familiar desnudó una preocupante desprotección que rodea a otras cuatro menores.
El caso, que generó una fuerte conmoción tanto en Santo Tomé como en la ciudad de Santa Fe, permanece bajo investigación judicial y expuso nuevamente las falencias en los sistemas de protección y seguimiento de menores en contextos de extrema vulnerabilidad social.
El nuevo parte médico
La actualización sobre el estado de salud del pequeño fue brindada por el director del hospital de Niños, doctor Pablo Ledesma, quien señaló: “El paciente se encuentra internado desde su ingreso en la Sala de Neonatología con buena evolución clínica de su dificultad respiratoria, motivo de la internación”.
La mejoría representa una noticia alentadora dentro de un cuadro que, al momento del hallazgo, había sido descripto como sumamente delicado.
Tal como publicó oportunamente la web de El Litoral, el bebé fue encontrado el sábado pasado en una vivienda de Santo Tomé en condiciones críticas, presuntamente en un contexto de abandono y precariedad extrema. En el lugar también estaban sus cuatro hermanitas, todas menores de edad, lo que motivó una inmediata intervención policial, sanitaria y judicial.
Una escena alarmante
Las primeras actuaciones revelaron un escenario de fuerte vulnerabilidad social y sanitaria. Según trascendió entonces, el recién nacido presentaba severas dificultades respiratorias y debió ser trasladado de urgencia al hospital de Niños, donde quedó internado en el área de Neonatología.
La situación derivó en una investigación que busca determinar las responsabilidades de los adultos a cargo de los menores y establecer si existieron episodios de abandono, negligencia o desprotección previos.
Mientras tanto, el hermetismo oficial en torno al caso continúa siendo casi absoluto.
Silencio oficial sobre las hermanitas
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la falta de información sobre el estado actual de las otras cuatro niñas encontradas en el domicilio.
Desde este medio se intentó obtener precisiones por parte de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo que interviene en este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta debido a que resguardan la delicada situación de los menores involucrados en este episodio.
Investigación en marcha
La causa continúa en manos de la Justicia, que trabaja sobre distintas líneas investigativas y aguarda informes sociales, médicos y periciales.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que uno de los principales objetivos es reconstruir el contexto familiar y determinar si existían antecedentes de intervenciones previas por parte de organismos estatales.
El caso volvió a poner en agenda un tema recurrente y sensible: la fragilidad de los dispositivos de contención social ante situaciones extremas que involucran a niños en estado de vulnerabilidad.
Mientras el bebé muestra signos de recuperación, todavía quedan numerosos interrogantes abiertos sobre el entorno en el que vivían él y sus hermanitas.
El hermetismo oficial abre interrogantes de suma gravedad en una opinión pública santafesina sensibilizada: ¿Dónde están las niñas en este momento? ¿Fueron institucionalizadas o entregadas a una familia ampliada? ¿Cuál es el diagnóstico de salud mental y ambiental del hogar del que fueron retiradas? El silencio burocrático no hace más que alimentar la incertidumbre sobre un caso donde el hilo siempre se corta por lo más delgado: los niños.