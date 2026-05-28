La búsqueda de Agostina, la adolescente de 15 años desaparecida desde el pasado sábado en la provincia de Córdoba, continúa sin resultados concretos y genera creciente preocupación entre familiares, vecinos y autoridades.
Crece la angustia por Agostina en Córdoba: continúan los rastrillajes y operativos de búsqueda
La joven de 15 años es buscada desde el sábado en la localidad cordobesa de Villa Nueva. Participan fuerzas policiales, bomberos y equipos especializados, mientras la familia reclama que no se detengan los operativos.
A más de 100 horas de la última vez que fue vista, los operativos se intensificaron en distintos sectores de la ciudad de Villa Nueva y zonas cercanas, donde trabajan efectivos policiales, bomberos voluntarios y brigadas especializadas.
La menor fue vista por última vez durante la madrugada del sábado, cuando salió de su vivienda ubicada en Villa Nueva, localidad cercana a Villa María, en el sudeste cordobés. Desde entonces no hubo nuevas comunicaciones ni datos certeros sobre su paradero, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la adolescente habría salido de su casa sin llevar teléfono celular ni documentación personal. A partir de allí, comenzaron tareas de rastrillaje, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios para intentar reconstruir sus últimos movimientos.
Operativos de búsqueda y análisis de cámaras
Con el correr de las horas, el operativo fue ampliándose a distintos sectores urbanos y rurales de Villa Nueva y Villa María. En los trabajos participan efectivos de la Policía de Córdoba, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bomberos voluntarios, agentes de Defensa Civil y perros entrenados para rastreo.
Durante los últimos días se realizaron recorridos en caminos rurales, márgenes del río Ctalamochita y descampados cercanos. También se llevaron adelante inspecciones en viviendas y entrevistas a personas del entorno de la adolescente.
Uno de los ejes principales de la investigación está centrado en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Los investigadores buscan determinar el trayecto que realizó Agostina después de salir de su domicilio y establecer si estuvo acompañada o utilizó algún medio de transporte.
En paralelo, las autoridades difundieron la imagen y características físicas de la adolescente para solicitar colaboración de la comunidad. Según la descripción oficial, Agostina mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, cabello oscuro y contextura delgada. Al momento de desaparecer llevaba ropa oscura.
La Fiscalía de Instrucción a cargo del caso mantiene bajo reserva parte de la investigación para no entorpecer las tareas. Sin embargo, desde el entorno familiar señalaron que hasta el momento no existen indicios firmes que permitan determinar qué ocurrió.
El pedido de la familia y la preocupación en la comunidad
Mientras continúan los operativos, familiares y allegados de la adolescente encabezaron distintas acciones para visibilizar el caso y solicitar colaboración de la población. En redes sociales se multiplicaron las publicaciones con fotografías de Agostina y pedidos de información que puedan ayudar a encontrarla.
La madre de la joven expresó públicamente su preocupación por el paso del tiempo sin novedades y pidió que no se reduzcan los esfuerzos de búsqueda. “Necesitamos que sigan buscando, cualquier dato puede servir”, manifestó en declaraciones a medios locales.
En Villa Nueva y Villa María también hubo cadenas de oración y concentraciones impulsadas por vecinos y organizaciones sociales. La desaparición generó fuerte conmoción en ambas ciudades, donde la noticia se expandió rápidamente durante los últimos días.
Desde la Fiscalía recordaron que cualquier información relacionada con el paradero de Agostina puede ser comunicada a la Policía de Córdoba, al 911 o en cualquier sede judicial. Las autoridades insistieron en la importancia de aportar datos precisos y evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan dificultar la investigación.
Hasta este miércoles, los operativos seguían desarrollándose en distintos puntos de la región sin resultados positivos. Las autoridades no descartaban ninguna hipótesis y continuaban trabajando sobre todas las líneas investigativas abiertas.