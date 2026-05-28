Falta desde el sábado

Crece la angustia por Agostina en Córdoba: continúan los rastrillajes y operativos de búsqueda

La joven de 15 años es buscada desde el sábado en la localidad cordobesa de Villa Nueva. Participan fuerzas policiales, bomberos y equipos especializados, mientras la familia reclama que no se detengan los operativos.