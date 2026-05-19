A casi dos años

Caso Loan: inspeccionarán la casa de la abuela Catalina y el naranjal antes del juicio oral

La Justicia realizará este martes una inspección ocular en los principales escenarios vinculados a la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. La medida busca reconstruir recorridos, distancias y movimientos antes del inicio del juicio previsto para junio.