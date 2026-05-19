A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa judicial ingresará esta semana en una instancia clave.
Caso Loan: inspeccionarán la casa de la abuela Catalina y el naranjal antes del juicio oral
La Justicia realizará este martes una inspección ocular en los principales escenarios vinculados a la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. La medida busca reconstruir recorridos, distancias y movimientos antes del inicio del juicio previsto para junio.
Este martes, jueces, fiscales, querellas y defensas participarán de una inspección ocular en distintos puntos considerados centrales para la investigación, entre ellos la casa de la abuela Catalina, el naranjal donde el niño fue visto por última vez y otros lugares señalados en el expediente.
La medida se concretará en la localidad correntina de 9 de Julio, escenario de uno de los casos policiales más conmocionantes de los últimos años en Argentina.
Loan desapareció el 13 de junio de 2024, luego de asistir a un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela paterna, ubicada en el paraje Algarrobal.
Según la reconstrucción judicial, tras la comida un grupo de adultos y niños se dirigió hacia un naranjal cercano para buscar frutas. Fue allí donde el niño de cinco años fue visto por última vez. Desde entonces, la investigación derivó en múltiples hipótesis, detenciones y cambios de competencia judicial.
Una recorrida clave antes del juicio
La inspección ocular prevista para este martes fue ordenada en el marco de la preparación del juicio oral, que comenzará el próximo 16 de junio.
El objetivo es que el tribunal pueda tomar contacto directo con los lugares donde ocurrieron los hechos investigados y obtener una dimensión concreta sobre distancias, tiempos y movimientos mencionados en declaraciones testimoniales y pericias incorporadas al expediente.
Fuentes judiciales señalaron que durante la recorrida se inspeccionarán la vivienda de la abuela Catalina, el campo lindero, el naranjal, el sitio donde apareció uno de los botines del niño y el hotel donde se alojaron algunos familiares vinculados a la causa. También participarán representantes de todas las partes involucradas en el expediente.
La medida es considerada importante por los investigadores debido a que permitirá contrastar versiones y reconstrucciones previas realizadas durante la instrucción. Además, servirá como apoyo para las futuras exposiciones que se desarrollarán durante el debate oral.
De acuerdo con la hipótesis principal de la causa, Loan habría sido apartado del grupo mientras los adultos presentes participaban de la recorrida hacia el monte. La investigación sostiene que el niño fue alejado del lugar y posteriormente ocultado, aunque hasta el momento no se logró determinar su paradero.
La desaparición que conmocionó al país
El caso Loan generó una fuerte conmoción social desde el momento mismo de la denuncia. Las primeras horas de búsqueda estuvieron marcadas por rastrillajes en zonas rurales y operativos con perros, drones y efectivos de distintas fuerzas de seguridad.
Con el avance de la investigación, la Justicia descartó progresivamente la hipótesis inicial de un extravío accidental y comenzó a orientar la causa hacia una posible sustracción y ocultamiento del menor.
Entre los imputados figuran familiares del niño, allegados y un excomisario de la localidad. En total, siete personas fueron acusadas en diferentes instancias de la investigación por delitos vinculados con abandono de persona, encubrimiento, falso testimonio y presunta sustracción de menores.
Uno de los episodios que marcó el expediente fue el hallazgo de una zapatilla atribuida a Loan varios días después de su desaparición.
Posteriormente, los investigadores sostuvieron que el elemento habría sido “plantado” para desviar la pesquisa. También cobraron relevancia las pericias realizadas sobre vehículos pertenecientes a un matrimonio detenido en la causa, donde se detectaron rastros odoríficos compatibles con el niño.
La causa pasó posteriormente al fuero federal ante la sospecha de una posible red de trata de personas, lo que amplió la intervención de organismos nacionales especializados en delitos complejos.
Desde entonces, la investigación atravesó numerosas medidas judiciales, declaraciones cruzadas y peritajes, mientras la familia de Loan continúa reclamando avances concretos para conocer qué ocurrió con el niño.