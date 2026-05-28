San Martín y Gral. López

Identificaron al motociclista fallecido en la tragedia del centro santafesino

La víctima fatal fue Tomás Esteban Lucca. Tenía 26 años y conducía una motocicleta de alta cilindrada. El peatón embestido resultó ser José Castellano, de 59. Permanece internado con traumatismo craneal. Mientras, la Fiscalía aguarda peritajes y registros de cámaras para reconstruir el hecho.