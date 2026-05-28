La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche en pleno centro santafesino permitió conocer en las últimas horas la identidad de las personas involucradas en el hecho que terminó con la muerte de un joven motociclista y dejó a un peatón hospitalizado con lesiones de consideración.
Identificaron al motociclista fallecido en la tragedia del centro santafesino
La víctima fatal fue Tomás Esteban Lucca. Tenía 26 años y conducía una motocicleta de alta cilindrada. El peatón embestido resultó ser José Castellano, de 59. Permanece internado con traumatismo craneal. Mientras, la Fiscalía aguarda peritajes y registros de cámaras para reconstruir el hecho.
La víctima fatal fue identificada como Tomás Esteban Lucca, de 26 años. El muchacho conducía una motocicleta Voge Rally 300 cc, cuando protagonizó el accidente en la esquina de San Martín y avenida General López, uno de los cruces más transitados del casco histórico santafesino.
En tanto, el peatón embestido resultó ser José Oscar Castellano, de 59 años, quien permanece internado en el hospital Cullen tras sufrir un traumatismo de cráneo.
Accidente fatal
El hecho, que fue caratulado judicialmente como “Siniestro vial con víctima fatal”, ocurrió alrededor de las 19 cuando un llamado a la central 911 alertó sobre un grave accidente en la zona sur del microcentro. Tal como informó en un primer momento la web de El Litoral, el motociclista perdió la vida luego de impactar contra un peatón en circunstancias que aún son materia de investigación.
De acuerdo con el informe elaborado por personal policial, al arribar los primeros efectivos encontraron al conductor de la motocicleta tendido sobre la acera, del lado oeste, de calle San Martín.
Los testimonios recogidos en el lugar señalaron que el rodado circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la intersección con General López, embistió al peatón que atravesaba la avenida.
Siempre según las actuaciones oficiales, tras el impacto el motociclista perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica. Minutos después arribó una unidad del servicio de emergencias 107, cuyo personal constató el fallecimiento de Lucca en el lugar del hecho.
Por su parte el peatón, en tanto, fue derivado de urgencia al hospital José María Cullen.
Peritajes en el lugar
La escena quedó inmediatamente preservada por personal de la Brigada Motorizada, efectivos de la Comisaría 1ra. y agentes municipales, mientras los peritos de la División Científica Forense desplegaron las tareas de rigor.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los especialistas realizaron distintas marcaciones sobre el pavimento y observaron cámaras de seguridad —privadas y públicas— ubicadas en inmediaciones del lugar del hecho.
Entre ellas las que pertenecen a la Municipalidad de Santa Fe y otro instalado en cercanías de Casa de Gobierno, registros que ahora serán analizados para reconstruir con precisión la mecánica del episodio.