El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves en los tribunales de San Isidro con una audiencia clave centrada en la última cirugía a la que fue sometido el exfutbolista en noviembre de 2020, pocas semanas antes de su fallecimiento.
Juicio por Maradona: la Justicia analizará la operación previa a su fallecimiento
Este jueves declararán especialistas vinculados a la cirugía por el hematoma subdural al que fue sometido el exfutbolista y al traslado a la vivienda donde permaneció hasta sus últimos días.
Durante la jornada declararán el cirujano Rodolfo Benvenuti y la médica legista Mariana Flichman, integrante de la empresa de medicina privada Swiss Medical, en testimonios considerados relevantes para reconstruir las decisiones médicas adoptadas en los días previos a la muerte del ídolo.
El rol de Luque
Benvenuti fue convocado en noviembre de 2020 por un allegado a Maradona para evaluar si el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal del exjugador, se encontraba en condiciones de intervenir el hematoma subdural detectado en su cabeza.
Según declaró en instancias judiciales anteriores, el cirujano sostuvo que Luque “no estaba a la altura” de la operación. Aun así, se acordó que el médico figurara como primer cirujano en el informe oficial del procedimiento realizado.
En la audiencia del martes también declaró Pablo Rubino, el neurocirujano que encabezó el equipo encargado de completar la intervención. El especialista explicó que el grupo liderado por Luque preparó al paciente y que uno de sus asistentes inició las incisiones, aunque finalmente fue su propio equipo el que concluyó la cirugía debido a cuestiones de posicionamiento dentro del quirófano.
Rubino señaló además que su participación fue de “apoyo” y aseguró que las decisiones e indicaciones durante la operación quedaron bajo la responsabilidad de Luque.
Internación domiciliaria
Otro de los testimonios recientes fue el de Pablo Dimitroff, exdirector médico de la clínica donde Maradona fue operado. El profesional reiteró que había recomendado una clínica privada de rehabilitación para abordar de forma integral el cuadro psiquiátrico y las adicciones del exfutbolista.
Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Gianinna y Jana Maradona, fue Leopoldo Luque quien impulsó la continuidad del tratamiento en una vivienda particular bajo un esquema de internación domiciliaria.
Por su parte, Mariana Flichman fue la médica encargada de confeccionar el documento que formalizó el traslado de Maradona desde el centro de salud hasta la casa donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Quiénes son los acusados
Además de Leopoldo Luque, señalado como principal acusado, el proceso judicial incluye a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades por la atención médica brindada a Maradona en los días previos a su fallecimiento.