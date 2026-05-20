Juicio por la muerte de "El Diez"

Jana Maradona: “Evidentemente fui una pelotuda por confiar en Luque”

La joven de 30 años declaró en el juicio y ratificó que el neurocirujano fue el “médico de confianza” de su padre. Rompió en llanto y señaló que Luque recomendó la internación domiciliaria.