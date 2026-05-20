Una jornada tensa se vivió este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde una de las querellas solicitó limitaciones a las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque, al tiempo que Jana lamentó haber confiado en el ex médico personal de su padre: "Evidentemente fui una pelotuda".
Jana Maradona: “Evidentemente fui una pelotuda por confiar en Luque”
La joven de 30 años declaró en el juicio y ratificó que el neurocirujano fue el “médico de confianza” de su padre. Rompió en llanto y señaló que Luque recomendó la internación domiciliaria.
Al inicio de la undécima audiencia, Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Armando Maradona Junior, pidió a los jueces que aperciban a Luque con el objetivo de que deje de incurrir en presuntas "divagaciones" cuando declara.
En este sentido, el letrado consideró que el imputado "dilata el proceso" al peticionar la palabra en múltiples ocasiones y refutar los dichos de los citados. El fiscal Patricio Ferrari adhirió al planteo y sostuvo que el acusado "actúa como perito de peritos".
La contraparte se opuso, el defensor de Cosachov Vadim Mischanchuk aseguró que los imputados "pueden declarar las veces que crean necesarias" porque así lo establece el Código Penal, los magistrados dictaron un cuarto intermedio para debatir la decisión y luego rechazaron el pedido.
Sin embargo, Alberto Gaig, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, explicó: "Se mantiene el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente. Pero no pueden abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito que ya declaró".
Luego, llegó el turno de Jana Maradona, hija reconocida legítimamente por Diego en 2015 y nacida en 1996, fruto del vínculo extramatrimonial que su padre mantuvo con Verónica Sabalain.
Jana sostuvo que Luque era el "médico de confianza" de su progenitor, quien "tomaba pastillas para dormir", por lo que "en septiembre de 2020 se presentó" la psiquiatra Agustina Cosachov para intervenir en ese asunto.
"Cuando digo 'médico de confianza' me refiero a que tenía un vínculo con mi papá. Estaba feliz, seguro pateaban una pelota en el patio. Se ocupaba de su salud y todos los médicos respondían a Luque", explicó.
Una de los hecho que citó la joven fue el 30 de octubre de 2020 cuando visitó a Diego por su cumpleaños 60. Señaló que "no tenía ganas" de concurrir al estadio Juan Carmelo Zerillo, perteneciente a Gimnasia y Esgrima La Plata (LP), para ser homenajeado, pero Maximiliano Pomargo -ex asistente personal del "Diez"- le pidió que "lo convenciera".
Ante este escenario, rememoró haber recibido un llamado en el que le informaron que el ex jugador fue trasladado a la clínica Ipensa para realizarse estudios de rutina.
"Me llamó Vanesa y me dijo que no vaya" al sanatorio "porque le encontraron un hematoma subdural" y "que lo iban a operar en la clínica Olivos", citó.
A su vez, añadió haber mantenido una videollamada con su padre antes de la derivación, mientras que "no pudo ingresar a la sala", donde permaneció internado.
"Estaban mis hermanas. Entendí que en ese momento" lo intervino quirúrgicamente Luque, "pensé que sí, pero al final no lo operó", aclaró, al mencionar pruebas correspondientes al primer juicio declarado nulo.
Según su relato, Luque recomendó una "internación domiciliaria", tras la reunión realizada en el nosocomio de Vicente López en la que participaron el neurocirujano, Cosachov, el director Federico Dimitrov, Dalma y Gianinna, quienes accedieron a la propuesta del sindicado.
"Dimitrov nos dijo que había dos opciones: una clínica de rehabilitación motriz y una internación domiciliaria. En ese momento, Luque pidió una mini reunión privada y nos recomendó una internación domiciliaria para mi papá porque" el personal del sanatorio "se quería promocionar", afirmó la joven.
En este sentido, subrayó que le pareció "la mejor decisión". "Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó.
"Del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del ex médico de cabecera, añadió Jana, en tanto que reconoció haber defendido a Luque porque "creía que era un buen profesional" y admitió su firma en el acta de externación.
Jana no aguantó la angustia y se largó a llorar mientras testificaba delante de los jueces Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego se recuperó y continuó con su descripción de la habitación de Tigre: "Taparon las ventanas con cartón y no había aparatología médica".
La hija del "Diez" lo visitó el viernes 13 de noviembre de 2020 en Benavídez, donde lo observó con la "alegre" y "normal", aunque el 18 lo notó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".
A su vez, citó conocer al médico clínico Pedro Di Spagna, quien acudió al country San Andrés junto a un nutricionista para revisar la dieta del paciente.
La noticia del fallecimiento
La hermana de Dalma, Gianinna, Diego Fernando y Junior narró que "se enteró por la radio" sobre el deceso de su padre.
"Quería lo mejor para él, me quedé sin papá", lamentó la testigo, quien se sinceró por haber confiado en Luque: "Evidentemente fui una pelotuda".
El contrainterrogatorio
Jana respondió preguntas de los abogados defensores Francisco Oneto y Roberto Rallín, a quienes les reiteró que Diego se encontraba "hinchado": "Lo noté muy decaído y lento, pensé que era depresión".
"El núcleo del cuidado" de su salud eran Luque, Cosachov y Díaz, "con la contención primaria".
"El segundo anillo era Swiss Medical, llámese (Nancy) Forlini, el médico y la nutricionista que se sumaron después", consignó.
En este sentido, recalcó que el médico clínico Di Spagna "formaba parte del equipo interdisciplinario" de la prepaga encargada de la internación domiciliaria.
Cuando Luque se aprestaba para declarar, Oneto tomó el micrófono y solicitó la nulidad de la resolución dictada hacia el mediodía, pero el Tribunal lo desestimó.
Posteriormente, hubo un cambio de planes y Díaz pidió la palabra. El especialista en el tratamiento de adicciones contestó interrogaciones de su defensor Diego Olmedo y contextualizó la conversación con Cosachov, cuyo material fue exhibido por el fiscal Patricio Ferrari.
Se trata de una charla que los imputados entablaron tres días después del deceso del ex entrenador de Deportivo Mandiyú, Racing y la Selección argentina.
"El 28 de noviembre de 2020 fue cuando vi lo del corazón de Maradona, antes de ese día no había hablado de eso", explicó Díaz, mientras que nunca se contactó con los enfermeros a cargo de la internación domiciliaria.
Finalmente, la comparecencia de Luque se postergó para el jueves debido a falta de tiempo.arge
El caso está caratulado como homicidio simple con dolo eventual y la Justicia determinará si hubo negligencia de parte del personal de salud a la hora de cuidar al paciente.