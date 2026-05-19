Este martes

Juicio por la muerte de Maradona: quiénes declararán y qué se espera de la audiencia

Con las declaraciones de Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Jana Maradona, la audiencia buscará profundizar sobre las decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y el estado de salud del exfutbolista antes de su fallecimiento.