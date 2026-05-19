El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomará este martes una audiencia clave con las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona. La jornada se desarrollará luego de la suspensión de la última audiencia, interrumpida tras la descompensación de Gianinna Maradona.
Juicio por la muerte de Maradona: quiénes declararán y qué se espera de la audiencia
Con las declaraciones de Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Jana Maradona, la audiencia buscará profundizar sobre las decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y el estado de salud del exfutbolista antes de su fallecimiento.
Luque, ex médico de cabecera del exfutbolista, brindará testimonio desde las 10, mientras que Díaz declarará a partir de las 16. Jana será la única testigo convocada en esta instancia.
El rol de Jana Maradona
La declaración de Jana será uno de los puntos centrales de la audiencia debido a su participación en la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se resolvió que Maradona continuara con una internación domiciliaria en una vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre. Además, la hija del exjugador firmó el contrato de alquiler de la propiedad.
Durante el primer juicio, posteriormente anulado por el escándalo vinculado al documental de la ex jueza Julieta Makintach, Jana sostuvo que fue Luque quien propuso ese domicilio como residencia temporal de su padre. “No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba”, afirmó entonces.
También recordó haber visitado a su padre solo en dos oportunidades en el country: una junto a Gianinna, cuando lo vio en buen estado, y otra en la que aseguró haberlo encontrado hinchado y de mal humor.
Luque volverá a responder
Por su parte, Leopoldo Luque comparecerá nuevamente ante los jueces con el objetivo de responder a las declaraciones del médico Mario Schiter y de los especialistas forenses que participaron de la autopsia.
La última audiencia quedó marcada por un fuerte episodio de tensión cuando el neurocirujano exhibió un video de la necropsia sin advertir la presencia de Gianinna Maradona en la sala. La hija menor del exfutbolista rompió en llanto, insultó al médico y sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender la jornada.
Los audios posteriores
En tanto, el psicólogo Carlos Díaz buscará contextualizar una serie de audios presentados por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en una audiencia previa.
Se trata de conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov después del fallecimiento de Maradona, material que forma parte de las pruebas analizadas en el expediente.
Además de Luque, Díaz y Cosachov, también están imputados el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.