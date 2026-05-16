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El dolor de Gianinna Maradona: “No voy a parar hasta el final”

En una audiencia tensa, se exhibieron imágenes de la autopsia de Maradona, lo que generó indignación y lágrimas en su hija, quien abandonó la sala.

El día más difícil para Gianinna Maradona en el juicio por Diego.El día más difícil para Gianinna Maradona en el juicio por Diego.
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Gianinna Maradona expresó públicamente el dolor que atraviesa en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. La publicación llegó luego de una tensa audiencia en la que el neurocirujano Leopoldo Luque mostró imágenes de la autopsia del exfutbolista.

“Un día menos para volver a encontrarnos”, escribió la menor de las hermanas Maradona en un emotivo mensaje publicado en redes sociales, acompañado por una fotografía abrazada a Diego.

Mirá tambiénLeopoldo Luque mostró imágenes de la autopsia de Diego Maradona y Gianinna se descompensó

El mensaje de Gianinna

La hija del ex capitán de la Selección argentina utilizó su cuenta de Instagram para compartir un fuerte descargo sobre el momento personal que atraviesa durante el desarrollo del proceso judicial.

“Un día menos para volver a encontrarnos... No voy a parar, con el alma mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. NO VOY A PARAR HASTA EL FINAL. ¡Te lo prometo, te amo!”, escribió Gianinna en una historia de Instagram.

“Un día menos para volver a encontrarnos”: el desconsolado mensaje de Gianinna.“Un día menos para volver a encontrarnos”: el desconsolado mensaje de Gianinna.

La publicación estuvo acompañada por una imagen junto a su padre y la canción Nunca lo olvides, de la banda argentina Airbag.

Tensión en la audiencia

Durante la última audiencia del juicio oral que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro, Gianinna protagonizó un momento de profunda angustia luego de que Luque exhibiera un video de la necropsia cuando se preparaba para declarar nuevamente.

Gianinna Maradona, daughter of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks with her lawyer Fernando Burlando inside a court, as a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon is set to start, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleLa hija de Claudia Villafañe luego de enfrentarse con Leopoldo Luque en medio del juicio.

La joven de 36 años reaccionó con indignación y calificó en dos oportunidades al neurocirujano con insultos. Luego, rompió en llanto y abandonó la sala, lo que derivó en la suspensión momentánea de la audiencia por decisión de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Cómo sigue el juicio

Está previsto que el próximo martes 20 de mayo vuelvan a declarar Luque y el psicólogo Carlos Díaz en el marco del proceso judicial.

También permanecen imputados la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exjugador nacido en Villa Fiorito.

Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares, aunque ese proceso continúa demorado por un recurso de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

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