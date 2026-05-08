Luque volvió a declarar

Testigos que vieron muerto a Diego Maradona en Tigre declararon que el cuerpo era “un globo”

El subcomisario Lucas Farías fue el primer testigo en declarar en la cuarta audiencia. En la audiencia del martes, Gianinna declaró durante seis horas, lloró, apuntó contra Luque, Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov y protagonizó cruces con el defensor Francisco Oneto.