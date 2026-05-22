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Se conocieron chats que complican a un cardiólogo en el juicio por Maradona

Sebastián Nanni debió explicar ante la Justicia una serie de conversaciones con Leopoldo Luque, luego de que los mensajes fueran exhibidos durante una audiencia y generaran repercusiones sobre el seguimiento de la salud del exfutbolista.

El juicio por la muerte de Maradona sumó nuevos elementos tras la difusión de chats.El juicio por la muerte de Maradona sumó nuevos elementos tras la difusión de chats.
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El cardiólogo Sebastián Nanni vivió este jueves un momento incómodo durante su declaración judicial, luego de que uno de los abogados querellantes exhibiera conversaciones privadas que mantuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona.

Aunque Nanni aclaró que nunca atendió directamente al exfutbolista, reconoció haber colaborado con Luque en situaciones puntuales relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, algunos mensajes intercambiados entre ambos, enviados meses antes de la muerte de Maradona, quedaron bajo la lupa durante la audiencia.

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Los mensajes

Uno de los chats expuestos correspondía a marzo de 2020 y hacía referencia al aspecto físico del exjugador. En ese intercambio, Nanni le escribió a Luque: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”.

Ante la repercusión del mensaje, el cardiólogo explicó que se trató de una expresión coloquial y sostuvo que únicamente hacía referencia al aumento de peso de Maradona. Según declaró, la última vez que lo había visto personalmente fue en agosto de 2019 y luego notó un cambio físico al verlo por televisión.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks to members of the media as he arrives at court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina Sille TPX IMAGES OF THE DAYChats entre médicos quedaron expuestos durante una nueva audiencia.

La cirugía y otro intercambio polémico

Durante la audiencia también se conoció un mensaje enviado en noviembre de 2020, vinculado con la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido Maradona. En ese entonces, Nanni gestionó un turno médico y le comunicó a Luque: “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”.

No obstante, el intercambio que más controversia generó fue uno relacionado con una eventual internación del exfutbolista en el sanatorio del médico. En ese chat, Nanni escribió: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

El profesional aclaró más tarde que la frase no aludía a la salud de Diego, sino al estrés que la situación le provocaba a él mismo, al referirse a sus propias arterias coronarias.

Dalma Maradona, daughter of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, sits inside a court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina Sille REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAYLa familia Maradona siguió de cerca la audiencia en la que se revelaron nuevas conversaciones.

Una promesa que nunca se concretó

En otro tramo de su declaración, Nanni reveló que Luque le había propuesto incorporarse al equipo médico de Diego Maradona. Sin embargo, el ofrecimiento nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020.

La exposición de estos chats volvió a poner el foco sobre el entorno médico que acompañó a Maradona en los meses previos a su muerte y sumó nuevos elementos al proceso judicial en curso.

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