Juicio oral

“Es facilísimo ir contra mí; había que bancarlo a Diego”: la defensa de Luque por la muerte de Maradona

El neurocirujano declaró por séptima vez y criticó a los forenses encargados de la autopsia. Dos médicos que atendieron al “Diez” también testificaron. Uno de ellos incurrió en supuestas contradicciones y fue advertido.