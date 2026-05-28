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Persecución en barrio Barranquitas: detuvieron a una pareja tras un arrebato callejero

El operativo fue realizado por personal de la Policía de Acción Táctica luego del robo de una cadena de oro a una mujer que acababa de bajar de un colectivo. Los sospechosos intentaron escapar en motocicleta, pero fueron interceptados tras varias cuadras de seguimiento.

Traslado de los delincuentes a sede policial. Foto: GentilezaTraslado de los delincuentes a sede policial. Foto: Gentileza
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Un hombre de 35 años y una mujer de 28 fueron aprehendidos tras una persecución policial que se desarrolló durante la tarde en barrio Barranquitas, luego de una tentativa de robo bajo la modalidad de arrebato ocurrida en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa I (Base Recreo), dependiente de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (PAT), cuyos efectivos se encontraban realizando patrullajes preventivos cuando fueron alertados por la Central de Emergencias 911 sobre un ilícito cometido por una pareja que se movilizaba en motocicleta.

"Motochorros" en acción

De acuerdo con las primeras actuaciones, una mujer acababa de descender de un colectivo en inmediaciones de Mariano Comas al 2400 cuando fue sorprendida por un delincuente que, mediante un rápido movimiento, le arrebató una cadena de oro para luego escapar a bordo de una motocicleta conducida por una mujer que lo esperaba a pocos metros.

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Con los datos aportados por la víctima y testigos, los uniformados iniciaron un operativo de saturación y búsqueda en distintos sectores del barrio. Minutos más tarde, en inmediaciones de Pasaje Santa Fe y Derqui, los efectivos divisaron una motocicleta y dos ocupantes cuyas características coincidían con las descriptas previamente.

Fuga por las calles

Según indicaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los móviles los sospechosos desoyeron las órdenes de detención y emprendieron la fuga por distintas arterias de Barranquitas, lo que derivó en una persecución controlada que contó con el apoyo de otras unidades.

La secuencia concluyó finalmente en la intersección de Pasaje Santa Fe y Pasaje Iriarte, donde ambos ocupantes fueron interceptados y reducidos por el personal actuante.

secuestro robo barranquitasLas pertenencias de la víctima fueron recuperadas. Foto: Gentileza

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la motocicleta utilizada para la huida, una cadena dorada que sería la sustraída a la víctima y una suma superior a los 300 mil pesos en efectivo.

Delincuente "conocido"

Pero el caso no terminó allí. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que, a partir del análisis de registros fílmicos y distintas tareas investigativas, el hombre detenido estaría presuntamente vinculado a otros hechos delictivos cometidos recientemente en la capital provincial, principalmente bajo las modalidades conocidas como “arrebatos” y “entraderas”.

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La causa quedó caratulada provisoriamente como “Robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad”, mientras la Justicia avanza con las diligencias para determinar la posible participación de los aprehendidos en otros episodios ocurridos en distintos barrios de la ciudad.

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