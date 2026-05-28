Santa Fe

Persecución en barrio Barranquitas: detuvieron a una pareja tras un arrebato callejero

El operativo fue realizado por personal de la Policía de Acción Táctica luego del robo de una cadena de oro a una mujer que acababa de bajar de un colectivo. Los sospechosos intentaron escapar en motocicleta, pero fueron interceptados tras varias cuadras de seguimiento.