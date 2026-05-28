Tres jóvenes fueron trasladados durante la madrugada de este jueves luego de un procedimiento realizado por personal del Comando Radioeléctrico en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe, donde además se secuestraron dos armas de fuego.
Tres jóvenes aprehendidos con armas de fuego durante un operativo policial
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de Berutti e Isabel de Garay. Entre los elementos incautados había una pistola calibre 22 y un arma de fabricación casera cargada.
El operativo tuvo lugar en inmediaciones de Berutti e Isabel de Garay, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron la presencia de tres muchachos en actitud sospechosa.
Maniobra sospechosa
Fuentes policiales indicaron que, al advertir la cercanía del móvil, uno de los individuos habría extraído un objeto de entre sus prendas para arrojarlo rápidamente sobre la vía pública. La maniobra no pasó inadvertida para los uniformados, quienes procedieron de inmediato a interceptar al grupo.
Tras realizar el correspondiente chequeo preventivo, los agentes constataron que el elemento descartado era una pistola calibre 22 provista de cargador. Pero el hallazgo no terminó allí.
Durante la requisa de otro de los involucrados, los policías encontraron entre sus ropas un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como “tumbera”, que contenía un cartucho apto para el disparo.
Traslados a sede policial
Ante la situación, se solicitó apoyo a otra unidad móvil y el operativo concluyó con el traslado de los tres jóvenes —todos de 19 años— junto con el secuestro de ambas armas de fuego.
Los aprehendidos fueron alojados posteriormente en la Estación Norte y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que ahora deberá determinar la situación procesal de cada uno de ellos y el origen de las armas incautadas.
El procedimiento se enmarca en los habituales patrullajes preventivos que las fuerzas de seguridad desarrollan en distintos barrios de la capital provincial, especialmente durante horarios nocturnos y de madrugada, donde suele intensificarse la circulación de personas armadas y episodios vinculados a delitos contra la propiedad y conflictos interpersonales.