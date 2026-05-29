La psiquiatra Agustina Cosachov declaró este jueves por primera vez en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que, desde su perspectiva profesional, el exfutbolista debía haber continuado el tratamiento en un centro especializado tras recibir el alta médica de la Clínica Olivos.
Juicio por Maradona: la psiquiatra sostuvo que el tratamiento ideal era otro
Durante su declaración, la profesional sostuvo que existía una alternativa considerada más adecuada tras la cirugía y explicó por qué finalmente no llegó a concretarse.
La imputada optó por no responder preguntas de las partes, aunque sí contestó consultas realizadas por uno de sus abogados defensores, Vadim Mischanchuk. Durante su declaración, buscó contextualizar conversaciones mantenidas con la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, médica vinculada a Swiss Medical, quien había brindado testimonio días atrás.
La postura sobre el tratamiento
En su exposición, la psiquiatra hizo foco en las alternativas que se evaluaron luego de la cirugía por el hematoma subdural a la que fue sometido Maradona en la Clínica Olivos.
“Me parece muy importante recalcar que en un plano teórico a mí me parecía como mejor opción la que también planteó Swiss Medical, es decir, continuar en un centro de rehabilitación”, afirmó ante el tribunal.
Sin embargo, Cosachov remarcó que esa posibilidad no pudo concretarse. Según declaró, el escenario era “inviable” e “imposible” porque el exfutbolista “no quería” internarse en un establecimiento de esas características.
Las conversaciones con otra psiquiatra
La declaración también giró en torno a los intercambios que mantuvo con Ana Marcela Waisman Campos, profesional de Swiss Medical encargada de supervisar la medicación psiquiátrica del paciente y de asesorar a Cosachov sobre el tratamiento.
En las conversaciones analizadas durante el juicio, ambas médicas abordaban distintos aspectos de la salud mental de Maradona y evaluaban posibles caminos terapéuticos.
No obstante, otra fuente cercana a la investigación aseguró que Cosachov sostuvo no formar parte de Swiss Medical, aunque habría omitido mencionar intervenciones vinculadas a las indicaciones al personal de enfermería y a cambios en el acompañamiento terapéutico.
El documento de externación
Durante la audiencia, también declaró Mariana Flichman, gerenta de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, quien sostuvo que “el equipo médico tratante era Luque y Cosachov” y explicó que otros especialistas intervinieron únicamente en calidad de “interconsulta”.
Además, presentó el acta de externación firmada por los médicos de cabecera y por Gianinna y Jana Maradona, documento que dejó asentada la recomendación médica de continuar el tratamiento en una institución especializada.
Según detallaron las autoridades de la Clínica Olivos en el escrito exhibido durante el juicio, “esta propuesta no fue aceptada por la familia”, motivo por el cual se resolvió implementar un “seguimiento domiciliario”, con acompañamiento familiar y controles médicos y de enfermería.
Quiénes son los imputados
Además de Cosachov, están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.
Todos enfrentan cargos por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista, en una causa que busca determinar las responsabilidades médicas en torno a la muerte de Diego Maradona.