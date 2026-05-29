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Sexto homicidio de mayo

Rosario: asesinaron a un hombre en la puerta de su casa

El ataque a tiros se produjo en la noche del jueves en barrio Ludueña. La víctima fue llevada en auto hasta el hospital de emergencias, donde falleció mientras estaba siendo operado.

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez.La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez.
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Un hombre de 42 años fue atacado a tiros durante la noche del jueves 28 en la zona noroeste de Rosario y falleció mientras estaba siendo operado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Es el sexto homicidio que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario.

El hecho se produjo poco antes de las 21 en inmediaciones de Humberto Primo y Felipe Moré, en barrio Ludueña. Fuentes policiales señalaron –en base a testimonios aportados por vecinos– que a esa hora llegaron varias personas hasta una vivienda y llamaron por su nombre a Carlos Mauricio S., de 42 años.

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Al parecer, Carlos salió a ver quien lo llamaba y en ese momento fue atacado a tiros. Tras esto, los atacantes se dieron a la fuga, mientras que el herido quedó tendido en el piso.

Varios vecinos lo cargaron en un auto y lo llevaron a toda velocidad hasta el hospital de emergencias, ubicado unas 30 cuadras al sudeste.

Al llegar fue atendido en el sector de guardia y derivado rápidamente al quirófano, donde falleció poco antes de las 23 mientras estaba siendo operado. Tenía al menos dos impactos de bala, uno en el cráneo y otro en el abdomen.

Es el sexto homicidio que se registra en el mes de mayo en el departamento Rosario y el número 37 en lo que va del año.

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