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Rosario: mataron a un hombre en la puerta de un súper de zona oeste

El ataque se produjo en el atardecer de este miércoles 27 de mayo. Según testigos, los atacantes eran dos personas que de movilizaban en moto.

El homicidio ocurrió en Sanguinetti al 5200, en barrio Triángulo Moderno.El homicidio ocurrió en Sanguinetti al 5200, en barrio Triángulo Moderno.
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Un hombre de alrededor de 80 años fue asesinado a tiros en el atardecer de este miércoles 27 de mayo cuando estaba sentado casi en la puerta de un supermercado ubicado en la zona oeste de Rosario.

El violento episodio ocurrió pasadas las 19 en inmediaciones de Sanguinetti al 5200, entre Matienzo y Camilo Aldao, de barrio Triángulo Moderno.

A esa hora pasaron dos personas en moto y efectuaron múltiples disparos contra el frente de un supermercado chino.

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Un vecino del barrio que habitualmente se sentaba sobre un cajón de cerveza en la puerta de su casa, que está ubicada a pocos centímetros del ingreso al local comercial, recibió varios impactos de bala y falleció prácticamente en el acto.

En tanto, los atacantes se dieron a la fuga.

Es el quinto homicidio que se registra en el departamento Rosario en lo que va del mes de mayo.

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