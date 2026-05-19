Un hombre de 61 años, propietario de ‘Pago del Sur’ un reconocido bar de la zona sur de Rosario, falleció cerca del mediodía del lunes 18 de mayo por una herida de arma de fuego en la zona del abdomen. Fue hallado por personal policial en una de las habitaciones de su casa y en primer momento se manejó el hecho como presunto suicidio, pero con el correr de las horas, por orden judicial fue detenido el hijo de la víctima.
Rosario: investigan la muerte del dueño de un conocido bar de zona sur
La víctima, de 61 años, fue hallada con un disparo en el abdomen en el dormitorio de su vivienda. Luego de las primeras pericias, por orden judicial fue detenido su hijo.
El hecho se conoció luego de al menos un llamado telefónico al 911, en el cual se pedía asistencia médica ante un suicidio en una vivienda ubicada en Bonpland al 800 (entre San Martín y Laprida), de barrio Las Heras, a menos de 100 metros del bar y comedor Pago del Sur.
Un rato más tarde llegó personal policial y médico, que halló a Hugo Dante G. en uno de los dormitorios, con una herida de arma de fuego en el abdomen. Según indicó su hijo, estaba en el living cuando escuchó un fuerte estruendo y al ir hacia la zona de las habitaciones, encontró a su padre herido sobre la cama.
La fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, pidió que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice distintas pericias. En base a los primeros relevamientos y toma de testimonios, en el atardecer del lunes dispuso que el hijo de Hugo, de 34 años, sea detenido en forma preventiva.
Voceros señalaron que habría algunos detalles en la habitación que no serían compatibles con la escena relatada por el hijo del dueño del bar, entre ellas que un revólver calibre 32, presumiblemente usado en el hecho, fue hallado dentro de un cajón (abierto) de una mesa de luz. La fiscal solicitó, además, que se realice un análisis de dermotest (prueba que se basa en la detección de productos nitrados procedentes de la deflagración de pólvora, que quedan en la dermis o epidermis de la mano de alguien que ha disparado un arma) al hijo de la víctima.