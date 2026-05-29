La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado 23 de mayo, sumó un nuevo elemento que ya analiza la Justicia. En medio de la investigación, la madre de la menor recibió un mensaje desde un número desconocido que generó preocupación y abrió nuevas líneas de análisis.
Caso Agostina Vega: los mensajes anónimos que recibió su mamá y analiza la Justicia
En plena búsqueda de la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, surgieron algunos contactos sospechosos que ahora siguen los investigadores del caso.
“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, decía el texto que recibió Melisa Heredia y que rápidamente fue incorporado al expediente que encabeza el fiscal Raúl Garzón.
Mientras continúan los operativos para encontrar a la adolescente, los investigadores intentan determinar el origen de las comunicaciones y si podrían aportar datos relevantes sobre su paradero.
El mensaje
En las últimas horas, Melisa Heredia aseguró haber recibido distintos llamados y mensajes relacionados con la desaparición de su hija. Aunque algunas comunicaciones habrían sido falsas o bromas de mal gusto, otras despertaron especial atención.
Según trascendió, la mujer aseguró haber reconocido voces de personas vinculadas al entorno cercano de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.
Durante un allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso, la madre de Agostina grabó algunos de los mensajes recibidos y, en medio de la angustia, respondió con un pedido desesperado: “Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”.
Todo el material ya fue descargado y entregado a la fiscalía para su análisis.
Qué investiga la Justicia
El fiscal Raúl Garzón intenta determinar si las comunicaciones formaron parte de una maniobra para desviar la investigación, un acto de intimidación o si esconden información relevante sobre el paradero de la adolescente.
Hasta el momento, no se registró ningún pedido de rescate, aunque las llamadas y mensajes abrieron nuevas hipótesis dentro del caso.
Además, los investigadores analizan si Claudio Barrelier actuó solo o si podría haber contado con colaboración de otras personas en la desaparición de Agostina.
Las pistas sobre la desaparición
Agostina Vega fue vista por última vez el sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30, cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi.
En paralelo, surgieron versiones contrapuestas alrededor de un video en el que se observa al detenido ingresar a una vivienda de barrio Cofico junto a una menor de edad. Mientras la madre de Agostina sostiene que se trata de su hija, desde el entorno del acusado aseguran que sería la hija del hombre detenido.
Otro de los datos que sigue de cerca la Justicia es el impacto de la línea telefónica de la adolescente en una zona cercana al domicilio del imputado. Según afirmó el abogado querellante Carlos Nayi, el celular de Agostina permaneció activo durante aproximadamente tres horas en ese sector.
Con estos elementos, la investigación continúa avanzando mientras crece la expectativa por obtener información concreta que permita encontrar a la adolescente.